В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарствLenta.ru 04:59

с чего всё началось

С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.

В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств

Происшествия В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2 Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в среду на западе Турции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Политика Путин отреагировал на отставку Назарбаева Президент России Владимир Путин поблагодарил объявившего об отставке бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева за совместную работу.

Шоу-бизнес Ника Белоцерковская выходит замуж Ника у себя ответила: «Уважаемый и не менее бесконечно любимый Джон Адександрович Шемякин, я принимаю ваше предложение!»

Происшествия В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.

Происшествия Точивший нож мясник напугал пассажиров в метро Мадрида Грозит ли пассажиру с ножом какое-либо наказание, пока не известно, передаёт РИА Новости.

Экономика Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.

Общество ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.

Шоу-бизнес Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.

Происшествия Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.

Театры Скончался оперный певец Сергей Балашов В Москве в возрасте 47 лет умер оперный певец Сергей Балашов.

Политика В МИД Китая прокомментировали отставку Назарбаева Китай относится к отставке первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с пониманием и уважает его решение.

Общество Возбуждено дело против пассажира «Аэрофлота» за поддельный больничный Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против мужчины, который сдал билеты «Аэрофлота», предоставив поддельный больничный.

Общество Правительство расширило список госуслуг, оказываемых в МФЦ Правительство РФ расширило список госуслуг в многофункциональных центрах услугой по информированию граждан предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

Футбол РФС снял с «Тюмени» шесть очков за неисполнение решения CAS Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение снять с "Тюмени" шесть очков в первенстве ФНЛ-2018/19 за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по выплате долгов футболистам, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Гаджеты Компания Apple представила новый iMac Цена на новый iMac 21,5 начинается от $1300, а версия с 27-дюймовым экраном стоит от $1800.

Финансы В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.

Экономика Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС Министерство промышленности и торговли намерено ужесточить правила продажи моторного топлива на автозаправках, так как доля суррогата на рынке достигает 9 процентов, сообщили в ведомстве, передаёт ТАСС.

Авто Кроссовер Mercedes-Benz GLC Coupe получил новые двигатели Паркетник Mercedes-Benz GLC Coupe обновился вслед за обычным GLC и по той же схеме.

Спорт Туктамышева ответила Погорилой, раскритиковавшей раздевание на льду Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику Анны Погорилой, которая ранее подвергла критике показательный номер с раздеванием.

Экономика ПИК назвал сумму необходимых для достройки текущих проектов кредитов При переходе на эскроу-счета с 1 июля 2019 года крупнейшему российскому застройщику ГК «ПИК» потребуется открыть кредитные линии на сумму до 250 млрд руб. в горизонте двух-трех лет.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов впервые вышли в свет Российская телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов впервые "официально" вышли в свет, пишет сайт kp.ru.

Хоккей Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.

Общество В России нашли 50 тысяч одинаковых судебных приговоров «Новая газета» и «Лаборатория Александра Кукушкина» проанализировали все уголовные приговоры районных судов в России за 2017 и 2018 годы и обнаружили 50 тысяч актов, текст каждого из которых более чем на 80 процентов совпадает хотя бы еще с одним судебным решением.

Армия и оружие ВВС США начали поиск подрядчиков для создания имитации Су-57 В заявке ВВС США говорится, что ведомство ищет подрядчиков для создания воздушных целей, которые способны имитировать на учениях российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31.