Экономика

В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарствLenta.ru 04:59

С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
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Фармацевтическая компания Takeda из Японии с апреля этого года прекращает поставку в Россию трех лекарств из перечня жизненно необходимых, говорится в уведомлении
 фармкомпании, отправленном в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и участников рынка здравоохранения.
Коммерсантъ03:46

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В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств

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Японская Takeda прекратила поставки в Россию 3 жизненно важных лекарств

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Takeda прекращает поставки в Россию трех лекарств из списка жизненно необходимых

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Российская газета04:52

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