В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарствLenta.ru 04:59

с чего всё началось

С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.

В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств

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