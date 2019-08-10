Футбол
В Российской футбольной Премьер Лиге сегодня открывается пятый турЭхо Москвы 01:00
Добавлю, что прошлой осенью москвичи впервые за долгие годы смогли обыграть клуб из Санкт Петербурга. Игра в Москве начнется сегодня в 19 часов. В это же время в Краснодаре местная команда начнет встречу против Рубина.
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