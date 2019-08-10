Футбол

В Российской футбольной Премьер Лиге сегодня открывается пятый турЭхо Москвы 01:00

Оренбург — Тамбов
сегодня
в 07:00
Чемпионат России
Стадион «Газовик»
2 фото
Добавлю, что прошлой осенью москвичи впервые за долгие годы смогли обыграть клуб из Санкт Петербурга. Игра в Москве начнется сегодня в 19 часов. В это же время в Краснодаре местная команда начнет встречу против Рубина.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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