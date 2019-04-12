Космос

В России заявили о ненужности пилотируемой космонавтикиLenta.ru 10:58

Исследование космоса нужно проводить при помощи роботов, а не людей, заявил радиостанции «Говорит Москва» ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований Российской академии наук (РАН) Вячеслав Докучаев.
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Ученый РАН назвал космонавтов бесполезными для науки

РИА Новости08:49

Российский ученый указал на бесполезность космонавтов для науки

URA.Ru09:42

Ученому РАН объяснили необходимость космонавтов

Взгляд.ру10:29

Ученый РАН назвал космонавтов бесполезными

Газета.Ru10:14

«Изучают, кто дырки просверливает»: в РАН назвали космонавтов бесполезными

Телеканал 360°08:13

«Изучают, кто у них там дырки просверливает»: в РАН назвали космонавтов бесполезными

БИЗНЕС Online07:23

В РАН назвали космонавтов бесполезными для науки

Говорит Москва07:01
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:33, Ашберн
Политика

Зеленский приехал во дворец на встречу с Макроном

Обновлено в 09:31
Политика

Белоруссия ждет российских инспекторов для проверки яблок и груш

Белоруссия готова принять специалистов Россельхознадзора для проверки производителей яблок и груш, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:54
Авто

Концепт Ford Transit Smart Energy сбережёт тепло зимой

Обновлено вчера в 09:49
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие

Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море

Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Два человека пострадали при падении самолета на бейсбольное поле в США

Обновлено в 09:40
Происшествия

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистами

Обновлено в 09:11
Футбол

«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей и отправил в дубль

Обновлено в 06:36
Автоспорт

На машине Квята сменили двигатель

На машине российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята произведена замена двигателя.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке

По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).
Обновлено в 10:42
Политика

Британская полиция задержала основателя WikiLeaks Ассанжа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в четверг был задержан в посольстве Эквадора в Великобритании, говорится в заявлении британской полиции.
Обновлено вчера в 06:10
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 21:44
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта

Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие

В ЛНР назвали число погибших бойцов ВСУ в Донбассе

Обновлено в 08:08
Политика

СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко

«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Космос

Опубликован документ о том, почему замолчал первый советский Луноход

Обновлено в 03:55
Политика

Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся

Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Политика

«Транснефть» прокомментировала позицию Минска по нефтепроводу «Дружба»

«Транснефть» считает удовлетворительным состояние нефтепровода «Дружба», о возможной остановке которого на ремонт ранее заявили в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия

В Новосибирской области учительницу включили в список экстремистов

У школы к учительнице претензий не было, рассказал директор Антон Димитрюк, который стал свидетелем по делу.
Обновлено в 09:02
Общество

Суд оштрафовал Facebook на 3 тыс. рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Facebook на 3 тыс. руб. за то, что она не предоставила информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории России, сообщил судья Антон Козырев.
Обновлено в 08:59
Футбол

«Ростов» выпустил билеты с Новосельцевым из-за обвинений его жены

Обновлено в 09:52
Политика

Украина объявила в розыск капитана «Норда»

Оболонский районный суд в Киеве в пятницу, 12 апреля, объявил в розыск капитана крымского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, сообщила пресс-служба украинской прокуратуры в своем Telegram-канале.
Обновлено в 08:15
Общество

Трасса «Меридиан» предполагает строительство моста через Волгу

По информации В.Володина, строительство трассы Шанхай - Гамбург общей протяженностью более 2 тыс. км планируется начать в июне текущего года, на территории России трасса соединит восемь регионов, самый большой российский участок (645 км) - в Саратовской области.
Обновлено в 05:15
Футбол

В Москве не согласовали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Обновлено в 08:18
Политика

В МИД Литвы назвали причину отзыва посла из Москвы

В Министерстве иностранных дел Литвы объяснили, почему посол страны в России Рямигиюс Мотузас был отозван из Москвы.
Обновлено в 09:37
Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ

В открытом доступе на специализированных сайтах оказались данные о 120 тысячах клиентов, сообщила газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:05
Здоровье

ФСИН: пожизненно осужденные живут дольше остальных заключенных

Осужденные к пожизненным срокам заключенные имеют самую высокую продолжительность жизни среди всех других категорий осужденных.
Обновлено в 10:41
Авто

Версии Peugeot 308 GT и GTi попали в жернова эконорм

Обновлено в 09:41
Кино

Скончался режиссер Сергей Страхов

Обновлено в 10:13
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
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