Космос
В России заявили о ненужности пилотируемой космонавтикиLenta.ru 10:58
Исследование космоса нужно проводить при помощи роботов, а не людей, заявил радиостанции «Говорит Москва» ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований Российской академии наук (РАН) Вячеслав Докучаев.
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Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
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Британская полиция задержала основателя WikiLeaks Ассанжа
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Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Политика
«Транснефть» прокомментировала позицию Минска по нефтепроводу «Дружба»
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Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
В Новосибирской области учительницу включили в список экстремистов
У школы к учительнице претензий не было, рассказал директор Антон Димитрюк, который стал свидетелем по делу.
Обновлено в 09:02
Общество
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Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Facebook на 3 тыс. руб. за то, что она не предоставила информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории России, сообщил судья Антон Козырев.
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Украина объявила в розыск капитана «Норда»
Оболонский районный суд в Киеве в пятницу, 12 апреля, объявил в розыск капитана крымского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, сообщила пресс-служба украинской прокуратуры в своем Telegram-канале.
Обновлено в 08:15
Общество
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В Москве не согласовали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева
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В МИД Литвы назвали причину отзыва посла из Москвы
В Министерстве иностранных дел Литвы объяснили, почему посол страны в России Рямигиюс Мотузас был отозван из Москвы.
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Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
В открытом доступе на специализированных сайтах оказались данные о 120 тысячах клиентов, сообщила газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:05
Здоровье
ФСИН: пожизненно осужденные живут дольше остальных заключенных
Осужденные к пожизненным срокам заключенные имеют самую высокую продолжительность жизни среди всех других категорий осужденных.
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Версии Peugeot 308 GT и GTi попали в жернова эконорм
Обновлено в 09:41
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Скончался режиссер Сергей Страхов
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Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
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