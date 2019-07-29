Росавиация выразила готовность начать полноформатные переговоры с соответствующими ведомствами Украины о возобновлении авиасообщения с Россией. Об этом РИА Новости сообщил руководитель ведомства Александр Нерадько.

В России заявили о готовности возобновить полеты на Украину

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