Политика

В России заявили о готовности возобновить полеты на УкраинуLenta.ru 09:29

Росавиация выразила готовность начать полноформатные переговоры с соответствующими ведомствами Украины о возобновлении авиасообщения с Россией. Об этом РИА Новости сообщил руководитель ведомства Александр Нерадько.
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Росавиация готова к диалогу о возобновлении авиасообщения с Украиной

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В России заявили о готовности возобновить полеты на Украину

Lenta.ru09:29

Росавиация заявила о готовности к переговорам об авиасообщении с Украиной

РБК09:00
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