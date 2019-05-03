В России заявили о готовности поставлять Турции истребители Су-57RT на русском 16:33

Если будет предложение турецкой стороны по локализации производства или трансферу российских технологий, мы с радостью его рассмотрим. Остальное уже дело договорённостей, к которым придут стороны в ходе переговоров.

Напомним, ранее турецкие власти не исключали, что могут рассмотреть альтернативы американским самолётам F-35 на фоне угроз США прервать взаимодействие с Анкарой по проекту создания истребителей пятого поколения и отказаться от их передачи ВВС Турции (из-за конфликта, вызванного намерением Анкары закупить российские ЗРК С-400).

В России заявили о готовности поставлять Турции истребители Су-57

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