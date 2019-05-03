Армия и оружие
В России заявили о готовности поставлять Турции истребители Су-57RT на русском 16:33
Напомним, ранее турецкие власти не исключали, что могут рассмотреть альтернативы американским самолётам F-35 на фоне угроз США прервать взаимодействие с Анкарой по проекту создания истребителей пятого поколения и отказаться от их передачи ВВС Турции (из-за конфликта, вызванного намерением Анкары закупить российские ЗРК С-400).
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:11, Ашберн
Футбол
Восемь футболистов «Барселоны» пропустят матч с «Сельтой»
Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что восемь футболистов пропустят матч 36-го тура чемпионата Испании против «Сельты».
Обновлено в 16:20
Общество
На Петербург обрушился снегопад
Снег и сильные порывы ветра обрушились на Петербург в пятницу, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 06:33
Технологии
Какие советы помогут волгоградцам продлить срок службы ноутбука
Никакой еды над ноутбуком Самые частые обращения в сервисный центр происходят после пролитого на ноутбук чая или кофе.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Футбол
«Реал» согласовал трансфер Йовича за 60 млн евро
"Реал" согласовал трансфер футболиста за 60 млн евро. 48 получит "Айнтрахт" и 12 - "Бенфика", предыдущий клуб 21-летнего футболиста.
Обновлено в 17:53
Авто
Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап
Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Политика
Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере
Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
Обновлено в 17:02
Общество
Издатели отказались от мемуаров обвиненного в педофилии Вуди Аллена
По данным издания, агент Аллена предлагал издателям рукопись мемуаров в прошлом году, однако все они отказались работать с текстом режиссера.
Обновлено вчера в 21:45
Гаджеты
Microsoft представила шлем HoloLens 2 Development Edition
Утверждается, что HoloLens 2 Development Edition «облегчает разработчикам создание приложений в смешанной реальности».
Обновлено в 02:03
Политика
Трамп назвал позитивным обсуждение с Путиным Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным признал, что у России нет намерений вмешиваться в ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 17:24
Здоровье
Врачи развенчали мифы о геморрое
Медики обеспокоены проблемой несвоевременного обращения пациентов с геморроем.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом
Обновлено в 15:07
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос
Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.
Обновлено в 09:27
Происшествия
На Кубани пять человек погибли в ДТП
ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Экономика
Биткоин целится выше $6000 - FxPro
Для оценки краткосрочных перспектив стоит отметить, что Биткоин сумел подняться выше локальных максимумов апреля.
Обновлено в 07:17
Политика
В США и Словакии назвали «Северный поток-2» геополитическим оружием
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини выступили с совместным заявлением, в котором назвали газопровод «Северный поток-2» геополитическим оружием.
Обновлено в 19:41
Авто
В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ
Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено в 12:10
Авто
Тест-драйв Chery Arrizo GX: «ЛАДА Веста» по-китайски
Девять секунда до первой сотни новый Chery Arrizo GX, поставки которого в нашу страну ожидаются в следующем году, разыграл играючи, реально удивив динамикой и показав недюжинный потенциал.
Обновлено в 15:06
Армия и оружие
Госдеп одобрил возможную продажу оружия Бахрейну
Издание уточняет, что Госдеп США также одобрил возможную продажу оружия ОАЭ на $2,7 млрд.
Обновлено в 18:46
Футбол
Президент «Барселоны»: «Месси может играть до 45 лет»
Обновлено в 17:21
Общество
В Таиланде в день рождения короля состоится торжественный прием
Прием в честь короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х) состоится в день его рождения, 28 июля.
Обновлено вчера в 23:29
Здоровье
Минздрав проводит внеплановую проверку в рубцовской поликлинике
По поручению министра здравоохранения Алтайского края в в поликлиническом отделении Рубцовской горбольнице №3 проводят внеплановую проверку.
Обновлено в 02:59
Экономика
Россия стала лидером по закупкам золота в 2019 году
Основными покупателями золота в этом году WGC называет также Казахстан, Турцию, Индию, Эквадор, Катар и Колумбию.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Театры
Ушел из жизни заслуженный артист России Саид Алибеков
Саид Абдусаламович более 40 лет жизни посвятил родному театру, сыграв на его сцене около 60 различных образов, ставших творческой историей национального театра республики.
Обновлено в 12:07
Экономика
В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота
Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
Обновлено в 16:21