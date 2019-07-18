Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции истребители Су-35Ореанда-Новости 08:37
ИА «Ореанда-Новости» Глава российской государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил о готовности поставить в турецкую армию истребители Су-35, если Анкара проявит заинтересованность к такой сделке.
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Игры
Казино в GTA Online появится 23 июля
Обновление выйдет 23 июля и добавит в игру казино, в котором можно будет сыграть в трехкарточный покер, блэкджек, рулетку и слот-машины.
Обновлено в 12:30
Экономика
МВФ предложил России рассекретить больше статей в федеральном бюджете
С 2018 года в федеральном бюджете появилось секретное приложение с отдельными межбюджетными трансфертами бюджетам субъектов РФ, — рассказал РБК руководитель кафедры государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов.
Обновлено в 12:42
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Политика
Медведчук прилетел к Путину в Санкт-Петербург
Медведчук преподнёс Путину это, как новый более "мягкий" мирный план по Донбассу с прямым диалогом Украины и ЛДНР.
Обновлено в 13:36
Происшествия
В многоэтажке в Ленинградской области рухнул лифт
Лифт упал в девятиэтажном доме в Тихвинском районе Ленинградской области.
Обновлено в 13:22
Политика
Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400
США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 («Триумф»), заявил американский президент Дональд Трамп вечером 18 июля, передает Bloomberg.
Обновлено в 14:25
Происшествия
На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла
От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Опубликовано видео первых стрельб из ЗРК «Тор» М2ДТ на Новой Земле
В Интернете был размещен ролик, на котором демонстрируются первые стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Тор» М2ДТ, разработанных в РФ, на территории Новой Земли.
Обновлено в 03:54
Здоровье
Поборовший рак онколог Павленко вернулся к хирургии
Врач-онколог Андрей Павленко после долгого лечения рака желудка и тяжелой реабилитации вернулся к хирургии.
Обновлено в 04:35
Космос
Прототип звездолета Илона Маска загорелся во время запуска двигателя
Испытания корабля, на котором Илон Маск собрался покорить космос, пошли не по сценарию. "Стархоппер" дважды едва не сгорел.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Энергоблок №4 на Калининской АЭС подключён к сети после ЧП
Четвёртый энергоблок на Калининской атомной электростанции в Тверской области был подключён к сети после частичной остановки.
Обновлено в 14:13
Политика
Панарин рассказал о своём отношении к Путину
Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин не считает президента страны Владимира Путина «сверхчеловеком».
Обновлено в 10:59
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Политика
«Нафтогаз» напомнил России о варианте договора о транзите газа
Действие контрактов на транзит и поставку газа, заключенных Россией и Украиной десять лет назад, заканчивается в конце 2019 года.
Обновлено в 14:46
Авто
Lexus показал концепт Lexus GX для бездорожья
Концерн Lexus показал концепт Lexus GX с рамной конструкцией, предназначенный для бездорожья.
Обновлено в 11:21
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Кино
Пеннивайз во всей красе: вышел финальный трейлер «Оно 2»
Напомним, помимо детей-актеров во главе с Биллом Скарсгардом во второй части фильма главные роли сыграют: Джеймс МакЭвой (Билл Денбро), Билл Хейдер (Ричи Тозиер) Джессика Честейн (Беверли Марш), Джей Райан (Бен Хэнском), Джеймс Рэнсон (Эдди Каспбрак), Айзая Мустафа (Майк Хэнлон) и Энди Бин (Стэнли Урис).
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Наука
Илон Маск нашел способ соединить мозг человека с компьютером
Обновлено вчера в 11:44
Здоровье
Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков к 2035 году до 5%
Ранее в концепции ведомства по борьбе с курением говорилось о сокращении числа курящих россиян к 2035 году до 5%, а теперь этот показатель составляет 21%.
Обновлено в 10:01
Транспорт
На Крымском мосту завершена укладка рельсов
Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Экономика
Путин подписал поправки в бюджет на 2019 год
Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет 2019 года, согласно которым профицит бюджета сокращается с 1,8% до 1,7% ВВП, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 12:54
Политика
Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Футбол
Мамаева и Кокорина отправили в штрафной изолятор
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в июле попали в штрафной изолятор белгородской колонии Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал начальник ИК № 4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов.
Обновлено вчера в 10:27
Кино
Хавьер Бардем может сыграть короля Тритона в ремейке «Русалочки»
Обновлено в 07:00