ИА «Ореанда-Новости» Глава российской государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил о готовности поставить в турецкую армию истребители Су-35, если Анкара проявит заинтересованность к такой сделке.

В России заявили о готовности поставить Турции истребители Су-35

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