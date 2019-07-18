Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание. Об этом он сказал журналистам в четверг, 18 июля.

В России заявили о готовности поставить Турции Су-35

Политика Путин рассказал, что нужно для урегулирования в Донбассе Полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями ЛНР и ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.

Происшествия Роспотребнадзор назвал источник инфекции в детском лагере в Крыму Источником инфекции в детском лагере «Лучистый» в Крыму оказались сотрудники столовой.

Происшествия Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33 В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.

Политика Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.

Политика Турция рассказала о плюсах ссоры с США Ранее в США подсчитали, что потери Турции в результате прекращения сотрудничества по программе F-35 составят около 9 миллиардов долларов.

Политика Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

Экономика Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ В ноябре 2018 года гендиректором завода стал Максим Андриасов, в апреле текущего года предприятие остановило работу, а через месяц обратилось в Арбитражный суд с иском о собственном банкротстве, указав в документах долги на сумму 346 млрд руб. В том же месяце Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежат 80% завода.

Политика Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.

Музыка Фестиваль «Нашествие» впервые пройдет в четырехдневном формате Генеральный директор "Мультимедиа Холдинга" и организатор фестиваля Евгения Киселева рассказала, что музыкальный фестиваль "Нашествие" впервые пройдет в четырехдневном формате.

Политика В Белоруссии задумались над разрывом Союзного договора Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу.

Шоу-бизнес Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.

Политика В Британии приняли блокирующую брексит без сделки поправку Палата общин парламента Великобритании приняла поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии, которая блокирует осуществление брексита без сделки Британии с ЕС.

Футбол «Тоттенхэм» презентовал новую домашнюю и выездную форму Пресс-служба "Тоттенхэма" презентовала новые комплекты формы на сезон 2019/2020. Были показаны сразу два комплекта - домашняя и выездная.

Политика Посол РФ в США Антонов заявил о развязывании Вашингтоном визовой войны США ведут визовую войну против российских дипломатов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Политика Госдума одобрила снижение НДС на ягоды и фрукты до 10% Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодных культур с 20 до 10%.

Политика Жители Грузии вышли на акцию в поддержку «Рустави 2» В случае смены владельца телеканала "Рустави 2" жители Грузии рискуют потерять доступ к объективной информации о ситуации в стране, озвучили сегодня свои опасения участники акции около здания телекомпании.

Общество Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.

Политика ЕС призвал Россию взять на себя ответственность за крушение MH17 Совет ЕС выпустил заявление по случаю пятой годовщины крушения Boeing 777 в Донбассе.

Транспорт На Крымском мосту завершена укладка рельсов Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Армия и оружие Шведы ждут русских на острове Готланд Швеция опасается интервенции России, в частности, высадки на острове Готланд, на котором скандинавы периодически проводят учения.

Политика Госдума приняла закон об использовании шпионских гаджетов Депутаты Госдумы в ходе заседания во втором чтении приняли ряд поправок для Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях по использованию шпионских гаджетов.

Музыка Первый российско-британский оркестр представили в Лондоне Дирижер московского театра «Новая опера» Ян Латам-Кёниг сообщил в Лондоне о создании первого в истории российско-британского оркестра.

Авто Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4 В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.