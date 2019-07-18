Армия и оружие

В России заявили о готовности поставить Турции Су-35Известия 06:31

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание. Об этом он сказал журналистам в четверг, 18 июля.
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В России готовы поставить Турции Су-35

Газета.Ru07:09

Россия готова поставить Турции истребители Су-35

Эхо Москвы08:00

В России заявили о готовности поставить Турции Су-35

РИА Новости08:54

Чемезов заявил о готовности России вместо F-35 поставлять Турции Су-35

РБК06:50

В России заявили о готовности поставить Турции истребители Су-35

RT на русском06:48

Россия готова поставить Турции истребители Су-35

ТАСС06:21

РФ готова поставить Турции истребители Су-35 вместо американских F-35

Коммерсантъ06:17
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:15, Вашингтон
Политика

Путин рассказал, что нужно для урегулирования в Донбассе

Полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями ЛНР и ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 09:38
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Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери

Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Роспотребнадзор назвал источник инфекции в детском лагере в Крыму

Источником инфекции в детском лагере «Лучистый» в Крыму оказались сотрудники столовой.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33

В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.
Обновлено в 08:56
Политика

Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на День Победы

Обновлено в 09:07
Политика

Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
Обновлено в 08:14
Политика

Турция рассказала о плюсах ссоры с США

Ранее в США подсчитали, что потери Турции в результате прекращения сотрудничества по программе F-35 составят около 9 миллиардов долларов.
Обновлено в 08:51
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Экономика

Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ

В ноябре 2018 года гендиректором завода стал Максим Андриасов, в апреле текущего года предприятие остановило работу, а через месяц обратилось в Арбитражный суд с иском о собственном банкротстве, указав в документах долги на сумму 346 млрд руб. В том же месяце Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежат 80% завода.
Обновлено в 08:21
Политика

Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Музыка

Фестиваль «Нашествие» впервые пройдет в четырехдневном формате

Генеральный директор "Мультимедиа Холдинга" и организатор фестиваля Евгения Киселева рассказала, что музыкальный фестиваль "Нашествие" впервые пройдет в четырехдневном формате.
Обновлено в 08:00
Политика

В Белоруссии задумались над разрывом Союзного договора

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено вчера в 07:25
Политика

В Британии приняли блокирующую брексит без сделки поправку

Палата общин парламента Великобритании приняла поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии, которая блокирует осуществление брексита без сделки Британии с ЕС.
Обновлено в 09:39
Общество

Эйфелева башня стала самой фотографируемой достопримечательностью

Обновлено в 05:00
Футбол

«Тоттенхэм» презентовал новую домашнюю и выездную форму

Пресс-служба "Тоттенхэма" презентовала новые комплекты формы на сезон 2019/2020. Были показаны сразу два комплекта - домашняя и выездная.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

Обновлено в 04:59
Происшествия

Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе

Обновлено в 07:10
Политика

Посол РФ в США Антонов заявил о развязывании Вашингтоном визовой войны

США ведут визовую войну против российских дипломатов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Обновлено в 06:26
Политика

Госдума одобрила снижение НДС на ягоды и фрукты до 10%

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодных культур с 20 до 10%.
Обновлено в 10:04
Политика

Жители Грузии вышли на акцию в поддержку «Рустави 2»

В случае смены владельца телеканала "Рустави 2" жители Грузии рискуют потерять доступ к объективной информации о ситуации в стране, озвучили сегодня свои опасения участники акции около здания телекомпании.
Обновлено в 08:00
Общество

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Политика

ЕС призвал Россию взять на себя ответственность за крушение MH17

Совет ЕС выпустил заявление по случаю пятой годовщины крушения Boeing 777 в Донбассе.
Обновлено 16 июля в 16:31
Транспорт

На Крымском мосту завершена укладка рельсов

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

Шведы ждут русских на острове Готланд

Швеция опасается интервенции России, в частности, высадки на острове Готланд, на котором скандинавы периодически проводят учения.
Обновлено в 10:05
Политика

Госдума приняла закон об использовании шпионских гаджетов

Депутаты Госдумы в ходе заседания во втором чтении приняли ряд поправок для Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях по использованию шпионских гаджетов.
Обновлено в 07:54
Музыка

Первый российско-британский оркестр представили в Лондоне

Дирижер московского театра «Новая опера» Ян Латам-Кёниг сообщил в Лондоне о создании первого в истории российско-британского оркестра.
Обновлено вчера в 21:50
Авто

Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4

В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Общество

Россиянам объяснили порядок замены бумажных паспортов электронными

Власти не планируют проводить специальную кампанию по замене бумажных паспортов электронными — это можно будет сделать либо по достижении 20 или 45 лет, либо добровольно.
Обновлено в 08:04
Наука

Как давление влияет на риски инфаркта и инсульта, рассказали учёные

Американские учёные рассказали, как давление может влиять на риски инфаркта и инсульта.
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