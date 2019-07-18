Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35Известия 06:31
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание. Об этом он сказал журналистам в четверг, 18 июля.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:15, Вашингтон
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Путин рассказал, что нужно для урегулирования в Донбассе
Полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями ЛНР и ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери
Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.
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Роспотребнадзор назвал источник инфекции в детском лагере в Крыму
Источником инфекции в детском лагере «Лучистый» в Крыму оказались сотрудники столовой.
Обновлено в 09:58
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Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33
В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.
Обновлено в 08:56
Политика
Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
Обновлено в 08:14
Политика
Турция рассказала о плюсах ссоры с США
Ранее в США подсчитали, что потери Турции в результате прекращения сотрудничества по программе F-35 составят около 9 миллиардов долларов.
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Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Экономика
Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ
В ноябре 2018 года гендиректором завода стал Максим Андриасов, в апреле текущего года предприятие остановило работу, а через месяц обратилось в Арбитражный суд с иском о собственном банкротстве, указав в документах долги на сумму 346 млрд руб. В том же месяце Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежат 80% завода.
Обновлено в 08:21
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Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Музыка
Фестиваль «Нашествие» впервые пройдет в четырехдневном формате
Генеральный директор "Мультимедиа Холдинга" и организатор фестиваля Евгения Киселева рассказала, что музыкальный фестиваль "Нашествие" впервые пройдет в четырехдневном формате.
Обновлено в 08:00
Политика
В Белоруссии задумались над разрывом Союзного договора
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
В Британии приняли блокирующую брексит без сделки поправку
Палата общин парламента Великобритании приняла поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии, которая блокирует осуществление брексита без сделки Британии с ЕС.
Обновлено в 09:39
Футбол
«Тоттенхэм» презентовал новую домашнюю и выездную форму
Пресс-служба "Тоттенхэма" презентовала новые комплекты формы на сезон 2019/2020. Были показаны сразу два комплекта - домашняя и выездная.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Обновлено в 07:10
Политика
Посол РФ в США Антонов заявил о развязывании Вашингтоном визовой войны
США ведут визовую войну против российских дипломатов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Обновлено в 06:26
Политика
Госдума одобрила снижение НДС на ягоды и фрукты до 10%
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодных культур с 20 до 10%.
Обновлено в 10:04
Политика
Жители Грузии вышли на акцию в поддержку «Рустави 2»
В случае смены владельца телеканала "Рустави 2" жители Грузии рискуют потерять доступ к объективной информации о ситуации в стране, озвучили сегодня свои опасения участники акции около здания телекомпании.
Обновлено в 08:00
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
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ЕС призвал Россию взять на себя ответственность за крушение MH17
Совет ЕС выпустил заявление по случаю пятой годовщины крушения Boeing 777 в Донбассе.
Обновлено 16 июля в 16:31
Транспорт
На Крымском мосту завершена укладка рельсов
Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Шведы ждут русских на острове Готланд
Швеция опасается интервенции России, в частности, высадки на острове Готланд, на котором скандинавы периодически проводят учения.
Обновлено в 10:05
Политика
Госдума приняла закон об использовании шпионских гаджетов
Депутаты Госдумы в ходе заседания во втором чтении приняли ряд поправок для Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях по использованию шпионских гаджетов.
Обновлено в 07:54
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Первый российско-британский оркестр представили в Лондоне
Дирижер московского театра «Новая опера» Ян Латам-Кёниг сообщил в Лондоне о создании первого в истории российско-британского оркестра.
Обновлено вчера в 21:50
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
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Россиянам объяснили порядок замены бумажных паспортов электронными
Власти не планируют проводить специальную кампанию по замене бумажных паспортов электронными — это можно будет сделать либо по достижении 20 или 45 лет, либо добровольно.
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Как давление влияет на риски инфаркта и инсульта, рассказали учёные
Американские учёные рассказали, как давление может влиять на риски инфаркта и инсульта.
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