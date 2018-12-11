США с начала 2017 года ведут расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы. В мае комитет по разведке сената США опубликовал доклад, в котором говорится о попытке Москвы повлиять на выборы, в том числе, с помощью хакеров.

Москва согласилась опубликовать переписку с США о «влиянии» на выборы

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Армия и оружие Армия и оружие Турция начала строительство базы военного флота на Черном море Турецкие военные начали строительство базы военно-морских сил на побережье Черного моря, сообщает газета Milliyet.