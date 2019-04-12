Армия и оружие
В России завершились испытания зенитно-ракетной системы «Витязь»РБК 08:45
В России успешно завершились государственные испытания новой зенитной ракетной системы С-350 «Витязь». Об этом сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко, передает ТАСС.
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Футбол
Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева в «Сокольниках» отменен
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Татьяна Навка растит свою дочь балериной
Фигуристка Татьяна Навка на своей странице в Instagram опубликовала снимок с занятий дочери. Она хочет вырастить девочку балериной.
Обновлено в 08:43
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, которая даст пользователям возможность отключать уведомления из групповых чатов.
Обновлено в 02:28
Происшествия
После землетрясения Индонезии угрожает цунами
После землетрясения власти объявили об угрозе цунами и частичной эвакуации людей.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом
На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире
На Facebook опубликовали видео перепалки действующего президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".
Обновлено в 00:37
Политика
Белоруссия ждет российских инспекторов для проверки яблок и груш
Белоруссия готова принять специалистов Россельхознадзора для проверки производителей яблок и груш, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:54
Футбол
В «Спартаке» прокомментировали инцидент Гулиева с пешеходом
Московский «Спартак» примет дисциплинарные санкции по отношению к футболисту Эязу Гулиеву, который стал участником дорожного конфликта в Москве.
Обновлено в 02:35
Политика
Британская полиция арестовала основателя WikiLeaks Ассанжа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован полицией Великобритании в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено вчера в 05:49
Политика
Путин в День космонавтики осмотрел завод «Энергомаш»
На двигателях, собранных на НПО Энергомаш, в космос отправились и первый искусственный спутник Земли и Юрий Алексеевич Гагарин 12 апреля 1961 года.
Обновлено в 09:49
Космос
Ученый РАН назвал космонавтов бесполезными для науки
Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что космонавты бесполезны для науки.
Обновлено в 08:49
Политика
МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам
В результате МИД Литвы направил России ноту протеста. Посол страны в России Рямигиюс Мотузас отозван для консультаций.
Обновлено в 09:44
Музыка
Автор хитов Ольги Бузовой раскрыл стоимость своих песен
Некоторые хиты поп-звезды были написаны популярным рэпером Александром Степановым, более известным как ST. Ольга и Александр находятся в замечательных отношениях, которые не ограничиваются только партнерством.
Обновлено в 05:18
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Лучший эстонский спецслужбист задержан за шпионаж в пользу России
Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала экс-сотрудника этого ведомства Владимира Куликова по подозрению в шпионаже на Россию, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:50
Политика
На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»
В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск.
Обновлено в 08:44
Авто
Кабриолеты из «Кортежа» Путина попали на видео
Первым лимузин Aurus опробовал президент России Владимир Путин — глава государства прибыл на новом автомобиле на церемонию инаугурации 7 мая 2018 года.
Обновлено в 05:42
Политика
У Киева есть план «Б» на случай прекращения транзита газа — Гройсман
У Киева есть план «Б» на случай, если Россия прибегнет к другим действиям по поводу транзита газа, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Обновлено в 07:17
Политика
Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ
Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:01
Общество
Пиотровский поддержал идею введения туристического сбора в Петербурге
Напомним, что временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал главе государства Владимиру Путину об идее введения туристического сбора для иностранных гостей нашего города.
Обновлено в 08:08
Кино
Появились первые кадры новых «Ангелов Чарли»
Обновлено в 09:31
Кино
Умер режиссер-документалист Сергей Страхов
Обновлено в 08:17
Спорт
Загитова вместе со своей собакой Масару снялась в «Вечернем Урганте»
Обновлено вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Успенская старается как можно чаще навещать Татьяну. Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда.
Обновлено в 04:00
Политика
Порошенко пообещал продолжать борьбу с «Северным потоком-2»
Президент Украины Петр Порошенко намерен продолжать борьбу против строительства российского газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
В ЛНР назвали число погибших бойцов ВСУ в Донбассе
Обновлено в 08:08
Общество
Валентина Терешкова встретит День космонавтики в Саратовской области
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова примет участие в праздновании Дня космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.
Обновлено в 02:49
Общество
Российского священника отправили служить в село из-за фото жены
Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.
Обновлено в 09:20