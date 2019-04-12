Армия и оружие

В России завершились испытания зенитно-ракетной системы «Витязь»РБК 08:45

В России успешно завершились государственные испытания новой зенитной ракетной системы С-350 «Витязь». Об этом сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко, передает ТАСС.
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Госиспытания ЗРК «Витязь» завершены

Газета.Ru09:26

В России завершились госиспытания ЗРС «Витязь»

РИА Новости06:07

В России завершились испытания новой ракетной системы «Витязь»

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Началось производство первого серийного комплекта С-350 «Витязь-ПВО»

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В России завершились испытания зенитно-ракетной системы «Витязь»

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Завершены госиспытания системы С-350 «Витязь-ПВО»

ТК Звезда05:56

В России начали производство первого серийного комплекта С-350 «Витязь»

ТАСС05:40
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После землетрясения власти объявили об угрозе цунами и частичной эвакуации людей.
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Белоруссия готова принять специалистов Россельхознадзора для проверки производителей яблок и груш, передает РИА "Новости".
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Политика

Британская полиция арестовала основателя WikiLeaks Ассанжа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован полицией Великобритании в посольстве Эквадора в Лондоне.
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Путин в День космонавтики осмотрел завод «Энергомаш»

На двигателях, собранных на НПО Энергомаш, в космос отправились и первый искусственный спутник Земли и Юрий Алексеевич Гагарин 12 апреля 1961 года.
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Космос

Ученый РАН назвал космонавтов бесполезными для науки

Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что космонавты бесполезны для науки.
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Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

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МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам

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Некоторые хиты поп-звезды были написаны популярным рэпером Александром Степановым, более известным как ST. Ольга и Александр находятся в замечательных отношениях, которые не ограничиваются только партнерством.
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На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»

В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск.
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Первым лимузин Aurus опробовал президент России Владимир Путин — глава государства прибыл на новом автомобиле на церемонию инаугурации 7 мая 2018 года.
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У Киева есть план «Б» на случай прекращения транзита газа — Гройсман

У Киева есть план «Б» на случай, если Россия прибегнет к другим действиям по поводу транзита газа, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
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Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Напомним, что временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал главе государства Владимиру Путину об идее введения туристического сбора для иностранных гостей нашего города.
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