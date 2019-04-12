Армия и оружие
В России завершились испытания новой ЗРС «Витязь»Общественная служба новостей 08:27
Государственные испытания новой зенитной ракетной системы С-350 «Витязь» прошли успешно. Об этом заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко, передаёт РИА Новости. Известно, что первый серийный комплект произведут в течение 2019 года.
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