Армия и оружие
В России завершились госиспытания ЗРС «Витязь»РИА Новости 06:07
В России успешно завершились государственные испытания новой зенитной ракетной системы С-350 "Витязь", сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко. Уже запущено производство первого серийного комплекта, который сдадут в этом году.
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Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на ЧМ
После выступления Синициной и Кацалапова на счету сборной России 61 балл, наша команда идет на третьем месте в общем зачете.
Обновлено в 06:00
Общество
Снимок россиянки назван одним из лучших фото года
Обновлено в 01:47
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Космос
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено 10 апреля в 09:15
Кино
Лунгин собирается снять в Дагестане новую версию фильма «Такси-блюз»
Режиссер и сценарист Павел Лунгин представил на питчинг проект своего следующего фильма «Красный арсенал», который задумывается как своеобразный ремейк его знаменитого «Такси-блюза».
Обновлено в 07:48
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Экс-полицейский, осужденный за пытки в ОП «Дальний», просит УДО
Условно-досрочного освобождения просит бывший оперуполномоченный Рамиль Ахметзянов, признанный виновным по делу о пытках в отделе полиции «Дальний».
Обновлено в 06:12
Политика
Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕ
Делегация России не готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций.
Обновлено в 06:11
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Успенская старается как можно чаще навещать Татьяну. Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда.
Обновлено в 04:00
Недвижимость
Москва вошла в топ-10 городов мира с самым быстрым ростом цен на жилье
Москва заняла шестую строчку в рейтинге из десяти городов с наиболее быстрым ростом цен на жилье, говорится в исследовании Global Living, которое опубликовала консалтинговая компания в области недвижимости CBRE.
Обновлено в 05:02
Технологии
В Disney намерены запустить сервис потокового видео
Обновлено в 00:07
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Политика
Украина объявила в розыск капитана судна «Норд»
Украинская прокуратура объявила в розыск капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Лучший эстонский спецслужбист задержан за шпионаж в пользу России
Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала экс-сотрудника этого ведомства Владимира Куликова по подозрению в шпионаже на Россию, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:50
Политика
Армия Судана не выдаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду
Глава политического комитета Военного совета Судана генерал Омар Зейн аль-Абидин заявил, что суданские военные не выдадут задержанного накануне президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС).
Обновлено в 08:03
Здоровье
Новый биочип может обнаружить начальные этапы заболевания
Ученые всегда ищут способы обнаружить рак и другие заболевания с помощью тестов, которые показывают проблемы до появления внешних признаков.
Обновлено 10 апреля в 06:33
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Космос
Ученый призвал готовиться к решению вопроса размножения в космосе
Ученые считают необходимым готовиться к решению вопроса о размножении людей в космосе в будущем, но делать это необходимо поэтапно, с соблюдением этики, рассказал в интервью РИА Новости директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Школьницу в Петербурге мать «сдавала» мужчинам: СКР ведет проверку
По данным «78.ru», отец девочки узнал о творящемся с его дочерью от старшего сына, который скопировал и прислал переписку матери с потенциальным «покупателем» о передаче девочки в «личное пользование» на выходные за 10 тысяч рублей.
Обновлено в 05:08
Экономика
Bloomberg подсчитал убытки ведущих британских компаний из-за Brexit
Британские компании тратят миллионы фунтов стерлингов на меры на случай непредвиденных обстоятельств по всем направлениям, сообщает Bloomberg, отмечая, что многие организации из различных отраслей уже готовятся к наихудшему сценарию, при котором Brexit начнется без какого-либо соглашения с ЕС.
Обновлено в 04:11
Авто
АвтоВАЗ прекращает экспорт автомобилей в страны Евросоюза
Концерн «АвтоВАЗ» решил прекратить поставки автомобилей Lada в страны Европейского союза.
Обновлено вчера в 12:21
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Наука
Рак кишечника попробуют лечить витамином D
Сверхвысокие дозы витамина D могут замедлить рост рака кишечника, как предполагает новое исследование.
Обновлено 10 апреля в 05:09
Политика
В Венесуэле оппозиционера обвинили в создании террористической группы
По словам главы министерства связи и информации Хорхе Родригеса, террористическая группа, в которую входили оппозиционеры Леопольдо Лопес и Карлос Веккьо, была выявлена во время расследования «атак на Венесуэлу», передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:31
Общество
В Москве 13 апреля объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Синоптики объявили на субботу, 13 апреля, «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за прогнозируемого сильного ветра.
Обновлено в 05:43