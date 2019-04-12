Армия и оружие
В России завершились госиспытания ЗРК «Витязь»Ореанда-Новости 06:07
Заместитель министра обороны Алексей Криворучко проинформировал об успешном завершении государственных испытаний новой зенитной ракетной системы С-350 "Витязь-ПВО".
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Футбол
Скончался легендарный игрок «Ливерпуля»
Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo.
Обновлено в 13:59
Происшествия
В Тюмени проходит контртеррористическая операция
Управление ФСБ России по Тюменской области ввело в Тюмени режим контртеррористической операции.
Обновлено в 15:30
Политика
В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы
Топ-5 депутатов Депутатом с самым высоким доходом снова стал единоросс Григорий Аникеев, следует из сведений о доходах депутатов за 2018 год, обнародованных в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 15:42
Здоровье
Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев
За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
Обновлено в 12:54
Политика
Помпео призвал латиноамериканские страны остерегаться России
Госсекретарь США Майк Помпео призвал латиноамериканские страны остерегаться России.
Обновлено в 15:09
Происшествия
В Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено в 01:43
Экономика
Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГ
Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
Обновлено в 13:19
Политика
Порошенко назвал сроки встречи лидеров «нормадского формата»
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что лидеры "нормандского формата" могут встретиться во Франции в начале лета.
Обновлено в 15:07
Космос
На МКС произошла утечка жидкого метана
Обновлено в 11:46
Общество
Доход Вячеслава Володина за 2018 год составил 71,74 млн рублей
Доход председателя Госдумы Вячеслава Володина в 2018 году составил 71,74 млн рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте Госдумы.
Обновлено в 11:45
Политика
Украинский телеканал пригрозил Порошенко судом за срыв эфира
Руководство украинского телеканала "1+1" заявило, что подаст в суд на кандидата в президенты Украины, действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 07:14
Авто
В Сети появилось первое изображение нового поколения Skoda Octavia
Появилось рендерное изображение нового поколения Skoda Octavia.
Обновлено в 08:25
Общество
Глава Петербурга создал «ВКонтакте» рубрику «Беглов в движении»
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов открыл в социальной сети "ВКонтакте" экспериментальную рубрику "Беглов в движении".
Обновлено в 14:17
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны
Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено в 08:00
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено в 12:58
Общество
Талия Минуллина объяснила, почему в Татарстане нет служебных романов
Напомним, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отказалась от подаренного в Международный женский день автомобиля Porsche ради инвестиций в республиканскую экономику.
Обновлено в 10:54
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Авто
Nissan X-Trail получил новый двигатель
Продажи Nissan X-Trail в Европе начнутся в ближайшее время. В Россию поставка автомобилей с новыми двигателями пока не ожидается.
Обновлено в 05:47
Экономика
Семейные доходы членов правительства упали на 60% после смены кабмина
Декларации о доходах членов кабинета за 2018 год опубликованы на сайте правительства.
Обновлено в 12:37
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Суд оправдал спасавшего беркутов брянского орнитолога-любителя
Орнитолог-любитель из Брянской области на протяжении 15 лет ухаживал за тремя больными беркутами. Однако он не зарегистрировал птиц.
Обновлено в 12:54
Кино
Умер режиссер-документалист Сергей Страхов
Обновлено в 10:35
Кино
Опубликован тизер нового эпизода «Звездных войн»
Тизер к новой картине опубликован в пятницу на официальной странице Star Wars в Twitter.
Обновлено в 15:35
Космос
Российский космонавт Александр Лазуткин опроверг 3 мифа о космосе
За долгие годы, кроме подлинных фактов о космосе, было придумано множество мифов, три из которых в недавнем интервью опроверг российский космонавт Александр Лазуткин.
Обновлено в 11:21