Армия и оружие

В России завершились госиспытания ЗРК «Витязь»Ореанда-Новости 06:07

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко проинформировал об успешном завершении государственных испытаний новой зенитной ракетной системы С-350 "Витязь-ПВО".
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В России завершились госиспытания ЗРС «Витязь»

Газета.Ru10:32

В России начали производство первого серийного комплекта С-350 «Витязь»

ТАСС05:40

В России завершились испытания новой ракетной системы «Витязь»

RT на русском07:21

Началось производство первого серийного комплекта С-350 «Витязь-ПВО»

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В России завершились госиспытания ЗРС «Витязь»

РИА Новости06:07

Завершены госиспытания системы С-350 «Витязь-ПВО»

ТК Звезда05:56

В России завершились испытания зенитно-ракетной системы «Витязь»

РБК08:45
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
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Руководство украинского телеканала "1+1" заявило, что подаст в суд на кандидата в президенты Украины, действующего главу государства Петра Порошенко.
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За долгие годы, кроме подлинных фактов о космосе, было придумано множество мифов, три из которых в недавнем интервью опроверг российский космонавт Александр Лазуткин.
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