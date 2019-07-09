Политика
В России завершили расследование дела украинских моряковLenta.ru 13:52
Следователи предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Николая Полозова.
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Власти Петербурга объяснили причину «потопа» на севере города
Подтопление Парашютной улицы на севере Петербурга в результате сильного ливня 9 июля произошло из-за недостаточной пропускной способности труб ливневой канализации, проложенных еще в 70-х годах прошлого века.
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Американский бизнесмен и бывший независимый кандидат в президенты США Росс Перо скончался на 90-м году жизни.
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