В России завели уголовное дело из-за «грязной» нефтиLenta.ru 10:58

В России возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением нефти, которая идет по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление «Транснефти».

Политика В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".

Шоу-бизнес Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.

Политика Путин присвоил Лановому звание Героя труда Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда РФ. За особые трудовые заслуги перед государством и народом награждены пять человек.

Политика В парламенте Польши потребовали от Германии $850 миллиардов репараций Парламентарии добавил, что пока только $110 миллиардов получила Польша за время своего членства в Евросоюзе, в бюджет которого больше всех денег вносит Германия.

Автоспорт Формула-1. Квят показал шестое время во второй практике Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в свой день рождения показал шестой результат (+1,305).

Политика Nord Stream 2 AG наносит ответный удар В лентах информационных агентств промелькнуло сухое сообщение, что компания Nord Stream 2 AG направила письмо председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру по поводу поправок к Газовой директиве ЕС.

Происшествия В Ставрополе обнаружили детей в заваленной мусором квартире Отмечается, что поводом стала публикация в соцсетях и СМИ фотографий квартиры, заваленной мусором, в которой живут дети.

Политика Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

Общество В Сарове оправдались за стимулирующие выплаты педагогу в один рубль В комментарии местные власти объяснились: нарушений закона нет, а полная зарплата в музыкальной школе в среднем составляет 36 тысяч рублей.

Происшествия Три взрыва прогремели на Шри-Ланке Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости».

Происшествия Жители Мурино спасли школьницу от мигранта-насильника Как стало известно в пятницу, 26 апреля, в минувшую среду в городе Мурино местные жители помешали приезжему мужчине надругаться над 17-летней девушкой.

Политика ЦИК Украины определился с датой подведения итогов выборов Ранее, 25 апреля, победитель выборов Владимир Зеленский обвинил ЦИК в попытке затянуть объявление итоговых результатов выборов и как следствие отложить инаугурацию политика.

Происшествия Экс-полковник ФСБ арестован по делу о хищении Экс-сотрудник ФСБ полковник Дмитрий Фролов был арестован по делу о хищении 490 млн рублей, сообщает РИА "Новости".

Политика Сергей Меняйло провел в Хакасии совещание Сегодня в правительстве Хакасии под руководством полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло состоялось совещание по вопросам функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Политика Сальвини: предпочел бы, чтобы в ЕС вошла Россия, а не Турция В Евросоюзе в течение десятилетий тратят миллиарды евро на то, чтобы убедить Турцию вступить в ЕС, но «между Турцией и ЕС нет ничего общего», было бы предпочтительнее говорить в таком контексте о России, отметил Сальвини.

Политика СБУ завела дело на журналиста Муждабаева, призывавшего к расправам Служба безопасности Украины завела уголовное дело против заместителя директора «крымско-татарского» телеканала ATR Айдера Муждабаева, сообщил депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 26 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Энергетика Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.