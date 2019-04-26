Политика
В России завели уголовное дело из-за «грязной» нефтиLenta.ru 10:58
В России возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением нефти, которая идет по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление «Транснефти».
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Политика
Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:07
Политика
В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами
Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
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Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу
В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38
Политика
Путин присвоил Лановому звание Героя труда
Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда РФ. За особые трудовые заслуги перед государством и народом награждены пять человек.
Обновлено в 06:55
Политика
В парламенте Польши потребовали от Германии $850 миллиардов репараций
Парламентарии добавил, что пока только $110 миллиардов получила Польша за время своего членства в Евросоюзе, в бюджет которого больше всех денег вносит Германия.
Обновлено в 10:29
Автоспорт
Формула-1. Квят показал шестое время во второй практике
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в свой день рождения показал шестой результат (+1,305).
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Nord Stream 2 AG наносит ответный удар
В лентах информационных агентств промелькнуло сухое сообщение, что компания Nord Stream 2 AG направила письмо председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру по поводу поправок к Газовой директиве ЕС.
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Шоу-бизнес
Умерла 37-летняя звезда сериала «Мост» Стефани Шерк
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
Боец ММА избила мужчину, изображавшего половой акт перед ней
Как сообщает Daily Mirror, Вьера атаковала мужчину, начавшего «изображать перед ней половой акт».
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Происшествия
В Ставрополе обнаружили детей в заваленной мусором квартире
Отмечается, что поводом стала публикация в соцсетях и СМИ фотографий квартиры, заваленной мусором, в которой живут дети.
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Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Общество
В Сарове оправдались за стимулирующие выплаты педагогу в один рубль
В комментарии местные власти объяснились: нарушений закона нет, а полная зарплата в музыкальной школе в среднем составляет 36 тысяч рублей.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Три взрыва прогремели на Шри-Ланке
Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:08
Происшествия
Жители Мурино спасли школьницу от мигранта-насильника
Как стало известно в пятницу, 26 апреля, в минувшую среду в городе Мурино местные жители помешали приезжему мужчине надругаться над 17-летней девушкой.
Обновлено в 09:42
Политика
ЦИК Украины определился с датой подведения итогов выборов
Ранее, 25 апреля, победитель выборов Владимир Зеленский обвинил ЦИК в попытке затянуть объявление итоговых результатов выборов и как следствие отложить инаугурацию политика.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
Разработчик раскрыл итоги испытаний боевой платформы «Бумеранг»
По словам Красовицкого, платформа соответствует ожиданиям и вскоре поступит на госиспытания.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Экс-полковник ФСБ арестован по делу о хищении
Экс-сотрудник ФСБ полковник Дмитрий Фролов был арестован по делу о хищении 490 млн рублей, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:18
Политика
Сергей Меняйло провел в Хакасии совещание
Сегодня в правительстве Хакасии под руководством полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло состоялось совещание по вопросам функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.
Обновлено в 10:03
Политика
Сальвини: предпочел бы, чтобы в ЕС вошла Россия, а не Турция
В Евросоюзе в течение десятилетий тратят миллиарды евро на то, чтобы убедить Турцию вступить в ЕС, но «между Турцией и ЕС нет ничего общего», было бы предпочтительнее говорить в таком контексте о России, отметил Сальвини.
Обновлено в 09:49
Политика
СБУ завела дело на журналиста Муждабаева, призывавшего к расправам
Служба безопасности Украины завела уголовное дело против заместителя директора «крымско-татарского» телеканала ATR Айдера Муждабаева, сообщил депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 26 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 07:46
Энергетика
Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть
Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.
Обновлено в 10:44
Политика
В «Бессмертном полку» пояснили, можно ли прийти с портретом Сталина
Сопредседатель Центрального штаба акции "Бессмертный полк" Елена Цунаева назвала портреты, с которыми можно прийти на шествие.
Обновлено в 10:29
Политика
Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Набиева лишен статуса судьи
Председатель Клетского районного суда Волгоградской области Рашад Набиев, который является сыном экс-депутата регионального парламента Гасана Набиева, оскорбившего пенсионеров с низким доходом, лишен статуса судьи.
Обновлено в 06:26