МВД России расследует уголовное дело о договорном матче между клубами Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Игра между ФК «Чайка» (Ростовская область) и «Черноморец» (Новороссийск) состоялась 13 мая.

МВД расследует дело о договорном матче «Чайки» и «Черноморца»

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