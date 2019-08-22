Футбол
МВД расследует дело о договорном матче «Чайки» и «Черноморца»Инфо24 06:37
МВД России расследует уголовное дело о договорном матче между клубами Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Игра между ФК «Чайка» (Ростовская область) и «Черноморец» (Новороссийск) состоялась 13 мая.
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«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
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Происшествия
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В селе Подгорное Кемеровской области пройдет народный сход в связи с конфликтом между цыганами и местными жителями.
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Культура
Умер заслуженный артист России Виктор Власов
В четверг, 22 августа, в 65 лет умер заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено в 15:30
Политика
Захарова прокомментировала возможность обмена заключёнными с Киевом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявила, что она располагает информацией по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, но не может ей поделиться.
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Происшествия
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Армия и оружие
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Политика
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Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone
Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
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Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко рассказал о том, что он думает по поводу ситуации вокруг Ярослава Ракицкого, на данный момент представляющего "Зенит".
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Здоровье
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Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что в России необходимо уходить от системы ставок при расчётах заработной платы врачей.
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Бари Алибасов рассказал о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной
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