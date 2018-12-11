Экономика
В России заработало крупнейшее производство по выпуску сжиженного газа
В России заработало крупнейшее производство по выпуску сжиженного газаВести.Ru13:51
Одно из крупнейших за последние десятилетия производств, построенных в России с нуля, сегодня заработало на полную мощность.
Вести.Ru13:51
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Экономика
Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года.
Обновлено в 19:08
Экономика
Минэнерго поддержало идею внедрения «умных» счетчиков на газ
Минэнерго подтвердило, что получило от правительства поручение проработать инициативу внедрения «умных» счетчиков учета газа.
Обновлено в 19:10
Энергетика
Цена европейского газа для Украины установила рекорд
В ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила 339 долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.
Обновлено в 19:38
Энергетика
Михельсон заявил о давлении Запада на Норвегию из-за российского газа
НОВАТЭК попросил ускорить строительство и ввод в Мурманске терминала для перевалки российского газа, так как перегрузка сжиженного газа с действующего завода «Ямал СПГ» в Норвегии стала причиной давления на эту страны со стороны западных партнеров.
Обновлено в 15:29
Экономика
Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка
Сбербанк в финансовой части сохранит свой бренд, а как экосистема может получить новое название.
Обновлено в 19:49
Финансы
В ЦБ заявили о росте профицита счёта платёжного баланса России
«Профицит счёта текущих операций платёжного баланса Российской Федерации в январе — ноябре 2018 года, по оценке Банка России, составил $104,3 млрд, кратно превысив показатель сопоставимого периода прошлого года ($27,6 млрд)», — говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 17:27
Экономика
Альфа-банк опроверг слухи о продаже банка
11 декабря издание Financial Time сообщило, что Альфа-банк ведет переговоры о продаже с итальянским UniCredit и ВТБ, сделка оценивалась в $7–8 млрд.
Обновлено в 13:10
Энергетика
США приготовились к сохранению текущих цен на нефть в 2019 году
США ожидают в 2019 году баланса на нефтяном рынке и сохранения текущих цен на нефть благодаря сделке ОПЕК+, следует из отчета Управления энергетической информации США (EIA).
Обновлено в 13:44
Экономика
Строительство Сахалинской ГРЭС-2 подорожало до 33,5 млрд руб
Сахалинская ГРЭС-2 — один из четырех проектов строительства тепловых мощностей на Дальнем Востоке, на которые "РусГидро" получила из бюджета 50 млрд руб. Строительство началось в 2012 году.
Обновлено в 19:28
Экономика
Tesla потребовала от бывшего сотрудника более 167 миллионов долларов
Компания Tesla потребовала более 167 миллионов долларов компенсации за саботаж в иске против своего бывшего инженер-технолога Мартина Триппа, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на юридические документы.
Обновлено в 19:25
Экономика
Смартфоны показали диагональный рост
По оценке МТС, за первые десять месяцев 2018 года доля продаж смартфонов с размером дисплея от 5,5 дюйма выросла с 10,9% до 36,2% от общего объема российского рынка.
Обновлено в 17:27
Экономика
Россия и Казахстан извлекают доходы из взаимных поставок
Россия и Казахстан извлекают доходы из взаимных поставок Импорт бесшовных труб в РФ последние годы сокращается, но в целом составляет около 500 тыс. тонн в год (5% потребления), а основным поставщиком выступает Казахстан с объемами до 150 тыс. тонн, рассказал "Ъ" глава Фонда развития трубной промышленности (ФРТП, учрежден ОМК, ТМК и ЧТПЗ) Игорь Малышев.
Обновлено в 17:27
Экономика
Рыболовам просчитали госконтроль
Избыточное регулирование стоит отрасли 17 млрд рублей в год Анализ регуляторной политики в рыбопромышленной отрасли аналитики ВШЭ провели при содействии Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) с августа по декабрь 2018 года.
Обновлено в 17:27
Экономика
Снижение числа корпоративных банкротств стало тенденцией
Мониторинг делового климата Очередное исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), анализирующего ситуацию с корпоративными банкротствами в экономике РФ, в третьем квартале этого года подтвердило начавшуюся в первом полугодии тенденцию к снижению числа случаев несостоятельности (см. "Ъ" от 15 августа).
Обновлено в 17:27
Экономика
«Русал» перерегистрируют в России в первой половине 2019 года
Компания «Русал» Олега Дерипаски будет перерегистрирована в России в течение первого полугодия 2019 года.
Обновлено в 10:49