Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерахРБК вчера в 23:31

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона. Соответствующее постановление премьер Дмитрий Медведев подписал 27 октября минувшего года, опубликовано оно было 6 ноября.
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Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

Известия05:22

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

РИА Новости06:14

В РФ вступили в силу правила идентификации в мессенджерах по номеру телефона

Говорит Москвавчера в 17:00

В России вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров

Коммерсантъвчера в 22:33

Мессенджерами больше нельзя будет пользоваться анонимно

Российская газетавчера в 20:15

В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

ТАССвчера в 17:13

В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

RT на русском05:41
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Космос

В NASA раскрыли 19-летнюю аферу на $700 млн убытков для США

Действия мошенников привели к убыткам на 700 миллионов долларов, говорится в расследовании NASA.
Обновлено в 04:01
Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Политика

В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

В Киеве намерены запретить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому проводить инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 06:02
Технологии

Apple потратила более 30 млн долларов на реставрацию библиотеки Карнеги, чтобы открыть в ней новый фирменный магазин

Обновлено в 05:08
Происшествия

Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом

Обновлено в 04:53
Религия

5 мая православные христиане отмечают Красную горку

В воскресенье, 5 мая, православные отмечают Антипасху, что ни в коей мере не означает противопоставление Пасхе, но наоборот — обращение к прошедшему неделю назад празднику.
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие

Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной Кореи

Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания.
Обновлено в 05:08
Театры

Молодежный театр приглашает челябинцев на «Ночь с Колядой»

Челябинцы смогут узнать у знаменитого драматурга и режиссера, как создать успешный частный театр, задать личные вопросы о подробностях биографии Николая Коляды.
Обновлено вчера в 23:44
Единоборства

Головкин назвал бой Альвареса и Джейкобса скучным

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал ход объединительного боя за три чемпионских пояса между мексиканцем Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом.
Обновлено в 03:30
Политика

Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях

Глава "Роскосмоса", экс-представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин удивился словам адмирала армии США Джеймса Ставридиса о новых санкциях против РФ и призвал его прекратить обострять ситуацию в отношениях Россия-США.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

В ДНР сообщили, что обезвредили группу украинских диверсантов

Обновлено в 06:54
Политика

Небензя: Россия и США всегда были союзниками

Небензя взял слово после того, как прозвучали гимны обеих стран, и признался, что внезапно поймал себя на мысли, что Россия и США никогда не воевали и всегда были союзниками.
Обновлено вчера в 19:32
Футбол

«Бока Хуниорс» заработала на чемпионстве «Зенита»

Петербургскому "Зениту" придется расстаться с €1 млн, который получит аргентинский клуб "Бока Хуниорс" в качестве бонуса за трансфер хавбека Вильмара Барриоса из-за чемпионства сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Нетаньяху приказал армии «массированно атаковать» боевиков в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против боевиков, которые ведут ракетные обстрелы из сектора Газа.
Обновлено в 04:59
Футбол

Кокорин стал чемпионом России из СИЗО

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, стал обладателем золотых медалей чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 16:23
Общество

Гроза и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье

В понедельник и вторник, 6–7 мая, в столице ожидается ясная погода и до 26 градусов тепла. Ветер будет дуть южный, юго-восточный 5–10 м/с.
Обновлено в 02:57
Общество

Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес

При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Футбол

Объявлены составы команд «Крылья Советов» и «Уфа» на матч РПЛ

Обновлено в 06:27
Кино

Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II

Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Происшествия

Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве

Обновлено в 03:40
Политика

СМИ узнали причину отставки министра обороны Великобритании

Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:41
Шоу-бизнес

Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова

Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.
Обновлено вчера в 12:45
Игры

UBOAT — Симулятор окупился всего за час

Обновлено в 04:00
Происшествия

Хабаровск накрыло дымом от лесных пожаров

Хабаровск утром в воскресенье затянуло дымом лесных пожаров из Нанайского района, сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.
Обновлено вчера в 21:30
Шоу-бизнес

Помолодевший Стас Михайлов стал одеваться как рэпер

Обновлено в 06:30
Общество

Короля Таиланда официально короновали

Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено вчера в 01:24
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как играет с детьми в дартс

В своих Stories артист поделился с поклонниками видео, на которых он показал, в какие игры он играет с наследниками.
Обновлено в 03:30
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