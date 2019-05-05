Общество
В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерахРИА Новости вчера в 22:37
В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов. С 5 мая администрация мессенджера обязана направлять оператору запрос о новом пользователе, а тот, в свою очередь, должен предоставить ответ в течение 20 минут.
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В России вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров
Коммерсантъвчера в 22:33
Мессенджеры с 5 мая начнут идентифицировать пользователей по номеру телефона
RT на русскомвчера в 22:07
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