Общество

В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерахРИА Новости вчера в 22:37

В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов. С 5 мая администрация мессенджера обязана направлять оператору запрос о новом пользователе, а тот, в свою очередь, должен предоставить ответ в течение 20 минут.
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В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

РИА Новостивчера в 22:37

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

Газета.Ru04:01

Вступили в силу новые правила идентификации пользователей сетевых мессенджеров

Эхо Москвы03:01

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

Известия05:22

В России вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров

Коммерсантъвчера в 22:33

Мессенджеры с 5 мая начнут идентифицировать пользователей по номеру телефона

RT на русскомвчера в 22:07

Осталось три дня! Спрятаться за ником больше не получится

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