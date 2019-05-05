Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерахРБК вчера в 23:31
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона. Соответствующее постановление премьер Дмитрий Медведев подписал 27 октября минувшего года, опубликовано оно было 6 ноября.
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В России вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров
Коммерсантъвчера в 22:33
Мессенджеры с 5 мая начнут идентифицировать пользователей по номеру телефона
RT на русскомвчера в 22:07
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