В России заработали новые правила идентификации в мессенджерахРБК вчера в 23:31

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона. Соответствующее постановление премьер Дмитрий Медведев подписал 27 октября минувшего года, опубликовано оно было 6 ноября.

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

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