В России заработала система платежей по номеру телефонаЭкономика сегодня вчера в 01:22

Россияне с 28 февраля могут переводить друг другу деньги, зная только номер телефона получателя, благодаря запуску системы быстрых платежей (СБП).

В России заработала система платежей по номеру телефона

Политика Лукашенко поддержал введение единой валюты в Союзном государстве Александр Лукашенко поддержал введение единой валюты в Союзном государстве.

Происшествия В Нижнем Новгороде у школы произошла стрельба Неизвестные открыли стрельбу по прохожим на улице Тонкинской, около средней общеобразовательной школы № 121 в Нижнем Новгороде.

Происшествия Готовившие теракты боевики задержаны в ХМАО В Ханты-Мансийском автономном округе задержали боевиков, которые готовили серию терактов, а также убийства полицейских.

Происшествия В ДТП в Волгоградской области погибли пять человек В Михайловском районе Волгоградской области столкнулись две иномарки, погибли пять человек.

Политика Зеленский заявил о неизбежности переговоров с Россией Последние недели предвыборный рейтинг возглавляет Зеленский, за ним следуют действующий глава государства Петр Порошенко и руководитель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Происшествия Мэра Чебаркуля задержали по подозрению в получении взятки Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Челябинской области задержали мэра Чебаркуля Сергея Ковригина по подозрению в получении взятки от руководителя местных коммунальных компаний.

Политика В Индии назвали условие для деэскалации конфликта с Пакистаном Ранее 1 марта глава пакистанского МИД Шах Мехмуд Куреши заявил, что применение ядерного оружия в конфликте между Пакистаном и Индией может привести к уничтожению двух государств.

Спорт Эстонские лыжники признались в употреблении допинга Эстонский союз лыжного спорта выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что задержанные австрийской полицией Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв употребляли допинг, сообщает "Советский спорт".

Экономика Голодец: зарплата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин Средняя заработная плата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец на открытии форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов" в пятницу.

Политика Климкин заявил об украинском происхождении России и Белоруссии Россия и Белоруссия произошли от Украины, считает глава МИД страны Павел Климкин.

Происшествия Школьница умерла в приемном покое психбольницы в Калининграде Ученица девятого класса скончалась в приемном покое психиатрической больницы в поселке Прибрежный на окраине Калининграда, сообщили РИА Новости в региональном СУ СКР.

Политика Жириновский заявил о существовании в Москве квартир за 1–1,5 млн рублей Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Москвы в январе 2019 года составила 206,3 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщили ранее риелторы.

Транспорт С 1 марта в Москве начали штрафовать за выезд на «вафельную» разметку С 1 марта 2019 года в России вступили в силу новые поправки в правила дорожного движения, согласно которым водителей в Москве начнут штрафовать в автоматическом режиме за выезд на «вафельную» разметку на перекрестках.

Происшествия У сбежавшего экс-чиновника Минкультуры нашли активы в Европе на €14 млн Спецслужбы России получили от финансовых разведок Австрии и Испании данные о счетах и недвижимости, которые принадлежат бывшему главе департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борису Мазо.

Армия и оружие В США посчитали время подлета «Авангарда» Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Терренс О'Шонесси заявил, что Москва впервые развертывает неядерные ракеты, которые способны поражать цели в глубине США.

Транспорт Крымский мост за зиму пережил 38 штормовых суток По сведениям Крымского управления по гидрометеорологии, с декабря по февраль включительно в Керченском проливе шторм бушевал более 900 часов - почти 38 суток.

Происшествия В Самарской области в ДТП погибли три человека Три человека погибли, четверо пострадали в пятницу при столкновении легковых автомобилей в Самарской области.

Политика Жители ДНР сделают «Орден Иуды» для Порошенко из осколков снарядов Свыше 100 килограммов осколков от артиллерийских снарядов собрано в городах и районах ДНР для изготовления «Ордена Иуды», предназначенного для президента Украины Порошенко.

Политика Бастрыкин: СК уже возбудил 307 дел о преступлениях в Донбассе Следственный комитет России с 2014 года возбудил уже 307 уголовных дел о преступлениях против мирного населения на востоке Украины.

Происшествия В Южной Корее российский сухогруз врезался в мост Ходящий под российским флагом сухогруз Seagrand врезался в мост в южнокорейском порту Пусан.

Общество Минтруд назвал регионы с самым высоким уровнем безработицы Уровень безработицы в регионе составляет 8,7%. На втором месте — Чеченская республика. Там этот показатель равен восьми процентам.

Экономика В России вступает в силу обязательная маркировка сигарет Маркировка сигарет и папирос становится обязательной в России с 1 марта.

Политика Секретарь СНБОУ предупредил об угрозе исчезновения украинской нации В ходе выступления на форуме в Киеве секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александр Турчинов назвал сокращение населения страны угрозой национальной безопасности, которая в целом ставит под вопрос существование украинской нации.