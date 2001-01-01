В России 4 августа вступит в силу закон, касающийся жилых помещений. Год назад этот документ подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно новому закону, в России должна заработать единая система страхования жилья.

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Футбол Впервые в истории женщина-судья обслужит матч за Суперкубок УЕФА "Впервые в истории арбитр-женщина будет работать на матче крупного турнира УЕФА с участием мужских команд", — говорится в сообщении.

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Происшествия Суд дал два года колонии требовавшему встречи с Золотовым у Кремля Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима предпринимателя Дмитрия Шалая.

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