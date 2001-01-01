Общество

В России заработает новый закон, касающийся жильяОбщественная электронная газета 03:15

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В России 4 августа вступит в силу закон, касающийся жилых помещений. Год назад этот документ подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно новому закону, в России должна заработать единая система страхования жилья.
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Правительство утвердило правила страхования жилья граждан

Право.ру03:26

В России заработает новый закон, касающийся жилья

Общественная электронная газета03:15
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