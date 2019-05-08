Технологии

В России запустят оплату покупок в магазинах по QR-кодуОбщественное телевидение России 09:31

В России заработает система оплаты покупок с помощью QR-кода. Об этом заявил представитель компании-производителя онлайн-касс, передает ОТР. Тестирование нового сервиса запланировано на конец августа.
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ЦБ определился со способами оплаты покупок по QR-коду

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СМИ узнали дату запуска системы оплаты покупок по QR-коду в России

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В России по QR-коду можно будет оплатить покупки стоимостью до 600 тысяч рублей

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На американском сайте продают одежду с фотографиями концлагеря Аушвиц

Музей Аушвиц-Биркенау, созданный в Польше на месте нацистского концлагеря времен Второй мировой войны, возмутился тем, что на американском сайте продаются мини-юбки и подушки с фотографиями из лагеря.
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Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
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Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
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ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай

Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
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Расшифрованы «черные ящики» сгоревшего SSJ 100

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Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу украинских моряков

Россия не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
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Команда учёных пыталась сбить небесное тело с курса, но предотвратить виртуальную катастрофу не смогла.
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Рост производительности труда в России составит 1,4 процента в 2019 году.
Обновлено в 11:12
Гаджеты

Google представила смарт-дисплей Nest Hub Max

Например, смарт-дисплей Home Hub отныне называется Nest Hub.
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Авто

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В руководстве местной коммунистической партий приняли решение о разрешении экспорта подержанных машин, чтобы избежать дальнейшего падения.
Обновлено вчера в 21:00
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«Аэрофлот» отменил в среду пять рейсов c SSJ-100

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Обновлено в 10:20
Политика

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Заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам по предложению президента России Владимира Путина началось с минуты молчания в память о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
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Общество

У ВТБ произошел сбой в работе онлайн-банка

В колл-центре ВТБ подтвердили ограничения в работе онлайн-банка.
Обновлено в 09:26
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