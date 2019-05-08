Технологии
В России запустят оплату покупок в магазинах по QR-кодуОбщественное телевидение России 09:31
В России заработает система оплаты покупок с помощью QR-кода. Об этом заявил представитель компании-производителя онлайн-касс, передает ОТР. Тестирование нового сервиса запланировано на конец августа.
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Политика
Президента Украины с Днем Победы Путин не поздравил
Президент России Владимир Путин поздравил лидеров 11 стран бывшего СССР с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, отправив им поздравительные послания.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
Истребитель времен ВОВ подняли со дна в Севастополе
Обновлено в 12:36
Экономика
Рождаемость в начале 2019 года выросла только в трех регионах России
Рождаемость по итогам января—марта 2019 года выросла только в трех российских регионах из 85.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
ЖКХ
Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ
Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Спорт
«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу
Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Общество
На американском сайте продают одежду с фотографиями концлагеря Аушвиц
Музей Аушвиц-Биркенау, созданный в Польше на месте нацистского концлагеря времен Второй мировой войны, возмутился тем, что на американском сайте продаются мини-юбки и подушки с фотографиями из лагеря.
Обновлено в 07:48
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Авто
Фанаты Lada сделают идеальный Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Энергетика
ЦБ проверил российские банки на готовность к экономическим шокам
Регулятор провел их на основе сценарного анализа с использованием макромоделирования в целях выявления наиболее подверженных отдельным видам рисков банков, а также для получения оценок потенциально необходимой̆ им докапитализации.
Обновлено в 07:36
Технологии
«Альфа-Банк» обновил логотип и фирменный шрифт
В дополнительной версии логотипа на смену сложной и избыточной конструкции "А Альфа-Банк" пришел облегченный вариант, где литера А интегрирована в полное название.
Обновлено в 04:41
Политика
Коломойский рассказал о возможной перезагрузке экономики Украины
Украинский олигарх Коломойский заявил о возможности всеобщей национализации на Украине в качестве меры для полной перезагрузки экономики, как это было сделано в 1917 году.
Обновлено в 09:16
Общество
В Пятигорске прошел «Парад дошкольных войск»
В Пятигорске прошел "Парад дошкольных войск" По центральной площади города прошлись около 500 детсадовцев в военной форме.
Обновлено 06 мая в 06:54
Авто
Электрический хэтчбек Volkswagen ID.3 стал доступен для заказа
Обновлено в 12:35
Политика
Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА
Обновлено в 12:28
Политика
Полякам откроют доступ к обломкам самолета Качиньского
Обновлено в 10:47
Экономика
Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира
Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено в 12:36
Финансы
ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай
Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
Расшифрованы «черные ящики» сгоревшего SSJ 100
Обновлено в 09:36
Политика
Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу украинских моряков
Россия не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено 06 мая в 09:53
Космос
Нью-Йорк не смогли спасти от виртуального астероида
Команда учёных пыталась сбить небесное тело с курса, но предотвратить виртуальную катастрофу не смогла.
Обновлено в 06:34
Экономика
Названа польза нацпроекта для экономики в 2019 году
Рост производительности труда в России составит 1,4 процента в 2019 году.
Обновлено в 11:12
Гаджеты
Google представила смарт-дисплей Nest Hub Max
Например, смарт-дисплей Home Hub отныне называется Nest Hub.
Обновлено в 05:02
Авто
Китай разрешил экспорт подержанных автомобилей
В руководстве местной коммунистической партий приняли решение о разрешении экспорта подержанных машин, чтобы избежать дальнейшего падения.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
«Аэрофлот» отменил в среду пять рейсов c SSJ-100
Как следует из онлайн-табло "Шереметьево", "Аэрофлот" отменил в среду несколько рейсов и с использованием иностранных воздушных судов, в том числе в Хельсинки и обратно (выполняется на Airbus A320/321) и из Иркутска в Москву (на Airbus A330).
Обновлено в 10:20
Политика
Путин почтил память жертв катастрофы SSJ100
Заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам по предложению президента России Владимира Путина началось с минуты молчания в память о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:01
Общество
У ВТБ произошел сбой в работе онлайн-банка
В колл-центре ВТБ подтвердили ограничения в работе онлайн-банка.
Обновлено в 09:26