В России запустят оплату покупок в магазинах по QR-кодуОбщественное телевидение России 09:31

В России заработает система оплаты покупок с помощью QR-кода. Об этом заявил представитель компании-производителя онлайн-касс, передает ОТР. Тестирование нового сервиса запланировано на конец августа.

В России запустят оплату покупок в магазинах по QR-коду

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