Общество

В России запустят биометрические банкоматыГазета.Ru 06:44

Банки уверены, что пластиковые карты уйдут в прошлое. Однако, чтобы начать пользоваться новой системой, россиянам придется сдать биометрические материалы, после чего цифровые копии их лиц привяжут к счетам. По мнению экспертов, такие банкоматы более безопасны.
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с чего всё началось

По лицу, а не по паспорту: в РФ установят 10 тыс. биометрических банкоматов

Без карт Российские банки закупили более 10 тыс. банкоматов, идентифицирующих граждан по лицу. Такие АТМ уже приобрели Сбербанк и Тинькофф банк, пояснил Александр Ханин.
Известиявчера в 17:01

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Снять деньги, подмигнув глазом: в РФ появятся биометрические банкоматы

РЕН ТВ01:33

Биометрические банкоматы установят в России до конца года

Телеканал 360°03:03

Биометрические банкоматы появятся в России

ФАН01:36

Российские банкоматы будут распознавать клиентов по внешности

News.ru00:54

В России запустят биометрические банкоматы

Газета.Ru06:44

В России появятся биометрические банкоматы - Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:01

В России появятся биометрические банкоматы

Известиявчера в 19:29
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:45, Вашингтон
Политика

Иран сообщил об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Исламская республика не будет противодействовать продлению договорённостей о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, однако он констатировал приближающуюся гибель альянса из-за того, что мандатом решений в организации фактически обладает Россия и Саудовская Аравия.
Обновлено в 01:58
Общество

Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольера панд

Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольеров больших панд, недавно поселившихся в павильоне «Фауна Китая».
Обновлено в 05:12
Политика

Главный редактор WikiLeaks рассказал о состоянии Ассанжа

Психологическое состояние основателя сайта политических разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа стабилизировалось после его перевода в больничное отделение лондонской тюрьмы Белмарш.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие

Новейший ЗРК «Сосна» модернизируют

Зенитный ракетный комплекс "Сосна" получит новые боеприпасы и шасси.
Обновлено в 07:30
Здоровье

В СИЗО Симферополя ввели карантин из-за кори

Несколько заключенных СИЗО №1 Симферополя заболели корью. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по РК и Севастополю.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Около 30 человек отравились шаурмой в Петербурге

В Санкт-Петербурге 26 человек отравились шаурмой в кафе.
Обновлено в 07:40
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие

В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре

Обновлено в 07:35
Политика

В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града

Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Музыка

«Первый канал» обновит систему голосования в шоу «Голос»

«Первый канал» проводит обновление системы голосования в шоу «Голос», сообщила пресс-служба телеканала.
Обновлено в 07:23
Транспорт

Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто

Обновлено вчера в 21:59
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Гаджеты

Выдвижная камера Honor 9X выдерживает 50 000 циклов работы

Обновлено в 07:18
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетной атаки Израиля на Дамаск

Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по пригороду Дамаска, в результате которого погибли три взрослых и один ребенок.
Обновлено в 05:58
Экономика

С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ

Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук устроила фотосессию без макияжа

Певица Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без прически и макияжа.
Обновлено в 01:22
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с 39 миллионами долларов

С собой принцесса взяла 31 миллион фунтов стерлингов (около 39 миллионов долларов).
Обновлено 29 июня в 13:37
Экономика

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост

Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.
Обновлено в 05:48
Происшествия

СК проверяет факт гибели рабочего под катком на трассе «Сортавала»

Обновлено в 04:17
Общество

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

Обновлено в 05:31
Происшествия

В драке на месторождении Тенгиз в Казахстане пострадали 30 человек

Обновлено вчера в 02:17
Игры

Sony заинтересована в покупке новых студий: «контент важен как никогда»

Руководитель игрового подразделения Sony Джим Райан объявил, что корпорация заинтересована в покупке и поглощении студий.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге

В Санкт-Петербурге следственными органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Финансы

Индекс МосБиржи обновил максимум до 2800 пунктов

Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник в очередной раз обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов на фоне улучшения внешней конъюнктуры после оптимистичных итогов саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес

Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
Обновлено в 05:42
Происшествия

При крушении самолета в Техасе погибли десять человек

На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Политика

Песков удивился вниманию к термосу Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил недоумение в связи с вниманием журналистов к кружке-термосу, которой президент России Владимир Путин пользовался в ходе саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке, передает «Интерфакс» в понедельник, 1 июля.
Обновлено в 06:27
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