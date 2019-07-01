Общество
В России запустят биометрические банкоматыГазета.Ru 06:44
Банки уверены, что пластиковые карты уйдут в прошлое. Однако, чтобы начать пользоваться новой системой, россиянам придется сдать биометрические материалы, после чего цифровые копии их лиц привяжут к счетам. По мнению экспертов, такие банкоматы более безопасны.
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с чего всё началось
Без карт Российские банки закупили более 10 тыс. банкоматов, идентифицирующих граждан по лицу. Такие АТМ уже приобрели Сбербанк и Тинькофф банк, пояснил Александр Ханин.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:45, Вашингтон
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Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Исламская республика не будет противодействовать продлению договорённостей о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, однако он констатировал приближающуюся гибель альянса из-за того, что мандатом решений в организации фактически обладает Россия и Саудовская Аравия.
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Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольеров больших панд, недавно поселившихся в павильоне «Фауна Китая».
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Главный редактор WikiLeaks рассказал о состоянии Ассанжа
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Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Новейший ЗРК «Сосна» модернизируют
Зенитный ракетный комплекс "Сосна" получит новые боеприпасы и шасси.
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Происшествия
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В Санкт-Петербурге 26 человек отравились шаурмой в кафе.
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Общество
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В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
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В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
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Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града
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Музыка
«Первый канал» обновит систему голосования в шоу «Голос»
«Первый канал» проводит обновление системы голосования в шоу «Голос», сообщила пресс-служба телеканала.
Обновлено в 07:23
Транспорт
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Обновлено вчера в 21:59
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Гаджеты
Выдвижная камера Honor 9X выдерживает 50 000 циклов работы
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетной атаки Израиля на Дамаск
Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по пригороду Дамаска, в результате которого погибли три взрослых и один ребенок.
Обновлено в 05:58
Экономика
С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ
Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук устроила фотосессию без макияжа
Певица Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без прически и макияжа.
Обновлено в 01:22
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с 39 миллионами долларов
С собой принцесса взяла 31 миллион фунтов стерлингов (около 39 миллионов долларов).
Обновлено 29 июня в 13:37
Экономика
Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост
Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.
Обновлено в 05:48
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В драке на месторождении Тенгиз в Казахстане пострадали 30 человек
Обновлено вчера в 02:17
Игры
Sony заинтересована в покупке новых студий: «контент важен как никогда»
Руководитель игрового подразделения Sony Джим Райан объявил, что корпорация заинтересована в покупке и поглощении студий.
Обновлено в 06:19
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Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге
В Санкт-Петербурге следственными органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Финансы
Индекс МосБиржи обновил максимум до 2800 пунктов
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник в очередной раз обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов на фоне улучшения внешней конъюнктуры после оптимистичных итогов саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.
Обновлено в 06:24
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Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
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Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Политика
Песков удивился вниманию к термосу Путина
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил недоумение в связи с вниманием журналистов к кружке-термосу, которой президент России Владимир Путин пользовался в ходе саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке, передает «Интерфакс» в понедельник, 1 июля.
Обновлено в 06:27