В России запустят биометрические банкоматыГазета.Ru 06:44

Без карт Российские банки закупили более 10 тыс. банкоматов, идентифицирующих граждан по лицу. Такие АТМ уже приобрели Сбербанк и Тинькофф банк, пояснил Александр Ханин.

с чего всё началось

Банки уверены, что пластиковые карты уйдут в прошлое. Однако, чтобы начать пользоваться новой системой, россиянам придется сдать биометрические материалы, после чего цифровые копии их лиц привяжут к счетам. По мнению экспертов, такие банкоматы более безопасны.

Политика Иран сообщил об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Исламская республика не будет противодействовать продлению договорённостей о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, однако он констатировал приближающуюся гибель альянса из-за того, что мандатом решений в организации фактически обладает Россия и Саудовская Аравия.

Общество Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольера панд Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольеров больших панд, недавно поселившихся в павильоне «Фауна Китая».

Политика Главный редактор WikiLeaks рассказал о состоянии Ассанжа Психологическое состояние основателя сайта политических разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа стабилизировалось после его перевода в больничное отделение лондонской тюрьмы Белмарш.

Армия и оружие Новейший ЗРК «Сосна» модернизируют Зенитный ракетный комплекс "Сосна" получит новые боеприпасы и шасси.

Здоровье В СИЗО Симферополя ввели карантин из-за кори Несколько заключенных СИЗО №1 Симферополя заболели корью. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по РК и Севастополю.

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Политика В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.

Происшествия Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.

Наука Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.

Армия и оружие Опубликовано видео ракетной атаки Израиля на Дамаск Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по пригороду Дамаска, в результате которого погибли три взрослых и один ребенок.

Экономика С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.

Шоу-бизнес Юлия Ковальчук устроила фотосессию без макияжа Певица Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без прически и макияжа.

Общество Жена эмира Дубая сбежала в Германию с 39 миллионами долларов С собой принцесса взяла 31 миллион фунтов стерлингов (около 39 миллионов долларов).

Экономика Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.

Игры Sony заинтересована в покупке новых студий: «контент важен как никогда» Руководитель игрового подразделения Sony Джим Райан объявил, что корпорация заинтересована в покупке и поглощении студий.

Происшествия Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге В Санкт-Петербурге следственными органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое произошло в конце мая 2019 года.

Финансы Индекс МосБиржи обновил максимум до 2800 пунктов Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник в очередной раз обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов на фоне улучшения внешней конъюнктуры после оптимистичных итогов саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.

Шоу-бизнес Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".

Происшествия При крушении самолета в Техасе погибли десять человек На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.