В России запустят автоматическую систему определения бедныхФедералПресс вчера в 04:24

В восьми регионах протестируют автоматическую технологию выявления граждан, которые живут за чертой бедности, заявил в интервью РИА Новости председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов.

с чего всё началось

Наша задача в течение этого года опробовать эту модель в пилотных регионах и уже дальше распространить на все субъекты РФ. По сути, мы – такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы. И помощь Росстату, конечно.

В некоторых регионах России протестируют технологию автоматического определения граждан, которые живут за чертой бедности. Систему запустит Пенсионный фонд РФ. По словам председателя ПФР Антона Дроздова, технологию протестируют лишь в восьми регионах страны.

Происшествия На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК других людей Адвокат журналиста Сергей Бадамшин, в свою очередь, заявил, что на пакетиках с наркотиками, изъятых у Голунова, не нашли отпечатков журналиста.

Футбол Испания разгромила Швецию благодаря пенальти в отборе на Евро-2020 Матч закончился со счетом 3:0 в пользу испанцев, сообщает "Советский спорт". Первые два мяча были забиты с пенальти.

Происшествия На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.

Экономика Всемирный банк выявил трудности с кредитами у 60% заемщиков в России Социологи зафиксировали резкий рост лояльности россиян к жизни в кредит Выяснилось, что 9% заемщиков имеют просроченную задолженность, десятой части россиян пришлось реструктурировать или продлять кредит, или же им вовсе банки отказали.

Экономика Спрос на недвижимость Кипра со стороны граждан России резко возрос Со стороны клиентов из России спрос на кипрскую недвижимость в первом квартале 2019 года вырос сразу на 40,43%, пишет "Коммерсант".

Интернет Новый вид мошенничества обнаружили в «Лаборатории Касперского» Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую схему мошенничества, которая предполагает использование сервиса Google Календарь.

Происшествия Британской медсестре добавили обвинений в убийстве младенцев В Великобритании повторно арестовали медсестру, подозреваемую в убийстве младенцев в 2015-2016 годах.

Происшествия В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.

Здоровье К чему приведет иск семьи Алибасова к производителю «Крота» Семья Бари Алибасова готовится к суду с производителем чистящего средства, которым он случайно отравился.

Интернет «Яндекс» выйдет в модный «Слой» дополненной реальности Российская интернет-компания «Яндекс» планирует вскоре запустить сервис «Слой», который использует технологии дополненной реальности (AR, augmented reality), сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя «Яндекс.Дзена».

Экономика Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.

Экономика В Екатеринбурге нашли жилье с самыми дешевыми квадратными метрами Аналитики N1.RU составили рейтинг квартир в Екатеринбурге с самыми дешевыми квадратными метрами.

Политика В Якутии подал в отставку министр по развитию Арктики В Якутии освобожден от должности министр по развитию Арктики и делам народов Севера Александр Саввинов, сообщил 11 июня глава региона Айсен Николаев на своей странице в Twitter.

Политика Huawei хочет заменить Android российской ОС Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.

Происшествия В Якутии при стрельбе погибли два человека В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.

Авто Geely Atlas остается самым продаваемым китайским автомобилем в России По итогам мая кроссовер Geely Atlas снова стал самым продаваемым китайским автомобилем в России.

Общество Назван самый «популярный» возраст россиян для вступления в брак В возрасте от 25 до 34 лет женились 456,6 тыс. мужчин и вышли замуж 386 тыс. женщин.

Политика Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишеневе с переориентацией на Москву.

Общество С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.

Армия и оружие Тральщики ТОФ прорвали минные заграждения в Японском море Базовые тральщики Тихоокеанского флота БТ-100, БТ-114 и БТ-232 в рамках учения преодолели минные заграждения в заливе Петра Великого.

Наука Ученые определили главное условие рекордного долголетия По данным издания, в ходе исследования эксперты определили 16 931 человек, достигших столетнего возраста и родившихся между 1870 и 1904 годами.

Шоу-бизнес Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца Жизнь продюсера Бари Алибасова все еще под угрозой, сообщил его сын телеканалу "360".

Здоровье Британские врачи диагностировали ребенку колики вместо порока сердца Обеспокоенная Смоллвуд решила обратиться в другую больницу, специалисты которой диагностировали малышу порок сердца и немедленного оказались ему необходимую помощь.

Экономика Потребительская уверенность россиян за год снизилась вдвое Потребительская уверенность россиян в I квартале 2019 года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, до -16 пунктов.

Культура СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца Пропавшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, пишет портал Artnet.