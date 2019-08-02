Экономика
В России запускается новая программа страхования жильяРБК вчера в 14:40
С 4 августа в России вступает в силу закон о новой системе страхования жилья — для регионов задают минимальный уровень защиты, который они должны обеспечить гражданам. Новые программы призваны в том числе покрыть ущерб от чрезвычайных ситуаций.
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Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено вчера в 18:07
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализован
Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 09:59
Армия и оружие
Уничтоженные в Ливии украинские Ил-76 показали из космоса
В Сети появился спутниковый снимок, на котором запечатлены уничтоженные в июле в Ливии украинские военно-транспортные самолеты Ил-76.
Обновлено вчера в 10:11
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено вчера в 01:00
Армия и оружие
Украина активизирует диалог с НАТО из-за ситуации с ДРСМД
В МИД Украины заявили, что страна активизирует диалог с НАТО в связи с прекращением Договора о ликвидации ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 13:17
Футбол
«Зенит» подтвердил переход Малкома
«Зенит» официально объявил о подписании контракта с нападающим «Барселоны» Малкомом.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Трамп собрался ввести новые пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимость 300 млрд долларов.
Обновлено 01 августа в 17:56
Политика
В Госдепе раскрыли детали новых антироссийских санкций
Второй пакет санкций из-за дела Скрипалей включает ограничения в отношении российского госдолга и требование к международным организациям не предоставлять Москве кредиты, заявил Госдепартамент.
Обновлено в 00:11
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Футбол
Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Россияне подрались на борту самолета в Турции
Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 03:13
Общество
Прокуратура Москвы обратилась лично к Любови Соболь
В связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь прокуратурой Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 03:20
Общество
В Сети раскритиковали мать жениха за наряд «невесты»
Пользователи Сети обвинили женщину, которая надела на свадьбу сына платье, как у невесты, в попытке перещеголять будущую сноху.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Еще одного человека задержали по делу о массовых беспорядках в Москве
По делу о массовых беспорядках 27 июля уже предъявлены обвинения четырем подозреваемым. СК в четверг днем сообщал о задержании пяти человек.
Обновлено вчера в 02:11
Происшествия
WSJ: Boeing 737 Max не возобновит полеты до 2020 года
Источник проинформировал о том, что использование самолетов Boeing 737 MAX снова будет возобновлено не раньше 2020 года.
Обновлено в 00:31
Здоровье
Назван лучший вид активности для похудения
Обновлено вчера в 09:50
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено вчера в 17:19
Футбол
Месси дисквалифицировали на три месяца
Обновлено вчера в 20:28
Футбол
Главного тренера «Браги» со скандалом высадили с самолета
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
Валентина Рубцова расплакалась, вспоминая про болезнь Андрея Гайдуляна
Звезда сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова в эфире шоу на федеральном канале призналась, что ежедневно поддерживала коллегу по цеху Андрея Гайдуляна, когда он боролся с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 03:06
Авто
Названы 5 самых надежных и долговечных автомобильных двигателей
Обновлено в 01:00
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено вчера в 22:04
Авто
Как проехать по песку? 6 водительских приемов и столько же вещей, без которых не обойтись
Правила движения по песку Вначале представим себе, что песчаный участок грунтовой дороги начался неожиданно.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
«Цените родителей»: Садальский описал «прелести» самостоятельной жизни
Известный актер Станислав Садальский, а теперь любимец и инстааудитории, в очередной поделился своими рассуждениями о жизни.
Обновлено в 00:22
Автоспорт
Ферстаппен отказался назвать Хэмилтона лучшим в своём поколении
Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не согласился с предположением, что британский пилот «Мерседеса», пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон является лучшим представителем своего поколения.
Обновлено вчера в 10:49