Экономика
В России запускается новая программа страхования жильяРБК вчера в 14:40
С 4 августа в России вступает в силу закон о новой системе страхования жилья — для регионов задают минимальный уровень защиты, который они должны обеспечить гражданам. Новые программы призваны в том числе покрыть ущерб от чрезвычайных ситуаций.
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Страхование жилья от ЧС является единственным надежным средством защиты, считает эксперт
Народные новости01 августа в 05:50
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Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
В районе Замоскворечья в центре Москвы загорелась здание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
В Калифорнии при обрушении скалы на пляж погибли три человека
Три человека погибли, двое пострадали при обрушении скалы на популярный пляж на юге Калифорнии, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на власти.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Минобороны показало видео уничтожения артиллерии боевиков Сирии
В Сети появилось видео, на котором российские военные наносят удар по артиллерии боевиков в Сирии.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Британка чуть не лишилась ноги после купания в джакузи
Обновлено вчера в 01:11
Космос
Вперед, кролик Энерджайзер! Ровер Mars 2020 получает свою ядерную «батарейку»
Ядерные реакторы применяются на аппаратах-близнецах Voyager («Вояджер»), находящихся в данное время в межзвездном пространстве; спутником New Horizons («Новые горизонты»), прошедшим в 2015 г. мимо Плутона, а также марсианским ровером НАСА Curiosity, научным предшественником вездехода Mars 2020.
Обновлено вчера в 11:56
Политика
В Госдепе раскрыли детали новых антироссийских санкций
Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
Обновлено в 00:11
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
В Госдуме оценили идею отмены роуминга между Россией и Белоруссией
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT заявление министра связи и информатизации Белоруссии Константина Шульгана о готовности Минска и Москвы подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в Союзном государстве Белоруссии и России в начале сентября.
Обновлено вчера в 13:42
Наука
В Канаде палеонтологи обнаружили останки доисторического «Ктулху»
Ученые-палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического хищника.
Обновлено 31 июля в 04:39
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
Обновлено в 01:47
Происшествия
Почти 40 человек пострадали из-за утечки хлора в бассейне Пекина
В результате утечки газообразного хлора в одном из бассейнов на юго-западе Пекина пострадали 38 человек.
Обновлено в 01:14
Футбол
Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59
Транспорт
Владельцы дорожных камер больше не смогут зарабатывать на штрафах
Плата за обслуживание систем фиксации нарушений Правил дорожного движения в регионах России больше не будет зависеть от числа вынесенных постановлений – с таким предложением выступил вице-премьер РФ Максим Акимов.
Обновлено вчера в 05:36
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Глава офиса Зеленского ушел в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об отставке, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник.
Обновлено 01 августа в 13:59
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено вчера в 18:07
Шоу-бизнес
Волочкова разделась для ответа злопыхателям
Дорогие мои, многие спрашивают, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей.
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Подсчитаны расходы США на расследование вмешательства России в выборы
Расследование бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента Дональда Трампа с российской стороной обошлось налогоплательщикам в 31,6 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 21:48
Армия и оружие
Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА
Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
CNN: Трамп обсуждал по телефону с Путиным нового посла США
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсуждали нового посла в Москве, утверждает CNN.
Обновлено в 01:48
Здоровье
Назван лучший вид активности для похудения
Врач-диетолог Александр Немов заявил, что лучше всего снижению веса способствует интервальная ходьба.
Обновлено вчера в 09:50
Здоровье
Дефицит вакцины против бешенства в Южной Осетии восполняется Россией
Ранее ИА REGNUM сообщало о дефиците вакцины против бешенства в Южной Осетии.
Обновлено вчера в 23:53
Наука
Из-за человеческой любви морские звезды чувствуют голод
Гормон любви и счастья окситоцин, который играет важную роль в размножении человека, присутствует и в других типах организмов.
Обновлено вчера в 05:28
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Обновлено вчера в 05:31
Экономика
Представитель Гуаидо заявил, что арбитраж отклонил претензии Conoco к PDVSA
"Суд отклонил все требования Conoco о возмещении убытков на 1,5 миллиарда долларов", - сообщил он, отметив, что PDVSA придется выплатить лишь 33,7 миллиона долларов оставшегося кредита по этому делу.
Обновлено в 01:27