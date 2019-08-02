Экономика

В России запускается новая программа страхования жильяРБК вчера в 14:40

С 4 августа в России вступает в силу закон о новой системе страхования жилья — для регионов задают минимальный уровень защиты, который они должны обеспечить гражданам. Новые программы призваны в том числе покрыть ущерб от чрезвычайных ситуаций.
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В России запускается новая программа страхования жилья

РБКвчера в 14:40
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