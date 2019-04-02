Экономика

В России запретят микрокредитование под залог жильяКапитал страны 00:19

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному ведомству разработать законопроект, который запрещает выдавать микрокредиты под залог жилья.
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Валентина Матвиенко
Нужно запретить выдавать микрофинансовым организациям кредиты под залог жилья. Человек оказался в безвыходной ситуации, он не читает весь договор, в итоге остается без жилья, а там семьи, дети. Нужно вводить на это запрет. Прошу без потери времени приступить к выработке такого законопроекта.
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