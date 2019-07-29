Экономика
В России запретят анонимные онлайн-платежиLenta.ru 17:49
В России запретят анонимно пополнять электронные кошельки. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе одобрил Совет Федерации, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.РБК17:01
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
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