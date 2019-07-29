Экономика
В России запретят анонимно пополнять кошелек QIWI и «Яндекс.Деньги»BFM.ru вчера в 18:21
Электронные кошельки QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal, VK Pay и другие аналогичные системы нельзя будет пополнить анонимно наличными через платежные терминалы и офисы мобильных операторов — для этого необходимо будет пользоваться банковским счетом.
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Происшествия
В Краснодаре обнаружили неизвестного подростка в состоянии комы
Подростка доставили в больницу, сейчас он находится в состоянии комы.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Политика
Соратник Зеленского: «дебилы» желают отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию «Страна.ua», что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы, отмечает РИА Новости.
Обновлено в 06:11
Футбол
Лионель Месси подвергся нападению на Ибице
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Заместитель начальника управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что украинские бойцы подразделений морской пехоты устроили бунт и требовали улучшить материальное обеспечение личного состава.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Концерт на Дворцовой прервали из-за потасовки с участием моряков
Вечером в воскресенье, 28 июля, во время концерта в честь Дня ВМФ на Дворцовой площади произошла потасовка.
Обновлено вчера в 15:09
Футбол
Назначен арбитр на ответный матч «Арсенала» в Лиге Европы
Судейская бригада из Мальты во главе с рефери Аланом Марио Сантом назначена на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Нефтчи» и «Арсеналом».
Обновлено в 05:41
Общество
AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины
Как сообщили "РГ" в российском представительстве AliExpress, начинается тестирование нового проекта по взаимодействию с небольшими региональными сетями и магазинами.
Обновлено в 03:37
Происшествия
ГП поручила проверить сведения о преследовании журналиста Гаджиева
Генпрокуратура РФ поручила прокурору Дагестана провести проверку сведений об уголовном преследовании журналиста дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма, после обращения СПЧ в его защиту, сообщается на сайте Совета.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
В Генштабе России заявили о подготовке США 2700 боевиков в Сирии
Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России Сергей Рудской заявил, что американские военнослужащие занимаются подготовкой 2700 боевиков в районе базы Эт-Танф в Сирии.
Обновлено в 06:08
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача
Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Футбол
Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»
О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
Обновлено вчера в 12:43
Общество
Эвакуация в Байкальске: из-за подтопления города вывезено 150 человек
Из-за подмыва дамбы в микрорайоне Гагарина, в районе домов № 202, 204, 196, 197 людей вывозят в пункты временного размещения, которые находятся в школах № 10, 11, 12.
Обновлено в 02:37
Единоборства
Тело Дадашева не могут отправить в Россию из-за документов
Отправка тела российского боксера Максима Дадашева из США в Россию задерживается на несколько дней, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
США не прекращают поставки вооружений в Заевфратье, заявили в Генштабе
США не прекращают поставки в Заевфратье вооружений и военной техники, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:37
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
Иранские СМИ опубликовали видео захвата британского танкера
Корпус стражей исламской революции (КСИР) распространил видео захвата британского танкера Stena Impero.
Обновлено в 03:53
Энергетика
Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином
Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
Обновлено в 01:28
Гаджеты
OPPO показала передовой экран Waterfall для смартфонов
Обновлено в 02:22
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Политика
Путин рассказал о погружении к месту гибели подлодки в Финском заливе
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения на батискафе на дно Финского залива, которое он совершил ранее 27 июля.
Обновлено 27 июля в 11:09
Происшествия
В Ростовской области столкнулись микроавтобус и грузовик
Два человека погибли и восемь пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Обновлено в 04:11
Общество
Названы востребованные рабочие профессии в России
Рекрутеры сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.
Обновлено в 04:52
Здоровье
Кто, где и почему чаще болеет раком
Научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова и университета в Тампере (Финляндия), онкоэпидемиолог Антон Барчук рассказал «Собеседнику», у кого больше риск заболеть и почему.
Обновлено в 05:47
Экономика
Санкт-Петербург и Ленобласть вошли в топ-10 кредитно-активных регионов
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области во втором квартале 2019 года взяли кредитов на 137,89 млрд рублей, что соответствует второму месту в рейтинге кредитно-активных регионов, составленном экспертами Объединенного кредитного бюро.
Обновлено в 03:34