Экономика

В России запретят анонимно пополнять кошелек QIWI и «Яндекс.Деньги»BFM.ru вчера в 18:21

Электронные кошельки QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal, VK Pay и другие аналогичные системы нельзя будет пополнить анонимно наличными через платежные терминалы и офисы мобильных операторов — для этого необходимо будет пользоваться банковским счетом.
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Анатолий Аксаков
Поправки внесены по просьбе Росфинмониторинга, поскольку до сих пор электронные кошельки могли использоваться для финансирования наркоторговли или терроризма.
— Анатолий Аксаков, российский политикТатар-информ 10:46

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