Экономика
В России запретят анонимно пополнять кошелек QIWI и «Яндекс.Деньги»BFM.ru вчера в 18:21
Электронные кошельки QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal, VK Pay и другие аналогичные системы нельзя будет пополнить анонимно наличными через платежные терминалы и офисы мобильных операторов — для этого необходимо будет пользоваться банковским счетом.
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Поправки внесены по просьбе Росфинмониторинга, поскольку до сих пор электронные кошельки могли использоваться для финансирования наркоторговли или терроризма.
— Анатолий Аксаков, российский политикТатар-информ 10:46
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Обновлено в 19:45
Интернет
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Обновлено в 07:20
Автоспорт
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Происшествия
В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист
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Обновлено в 09:04
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Обновлено в 11:20
Футбол
Дзюба приступит к подготовке к матчу с «Краснодаром» в общей группе
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, замененный на 78-й минуте матча третьего тура с «Оренбургом» (2:0) из-за небольшой травмы, приступит к тренировкам вместе остальными игроками петербуржцев.
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Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
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Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.
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Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
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Япония хочет стать полноценным партнером в программе по разработке истребителей F-35. Об этом сообщает издание Defense News.
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Культурная платформа «Синхронизация» в Москве проводит цикл лекций, посвященных космосу.
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Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»
Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
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