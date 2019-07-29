Поправки внесены по просьбе Росфинмониторинга, поскольку до сих пор электронные кошельки могли использоваться для финансирования наркоторговли или терроризма.

Электронные кошельки QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal, VK Pay и другие аналогичные системы нельзя будет пополнить анонимно наличными через платежные терминалы и офисы мобильных операторов — для этого необходимо будет пользоваться банковским счетом.

В России запретят анонимно пополнять кошелек QIWI и «Яндекс.Деньги»

Политика Первый министр Шотландии назвала план Джонсона по Brexit катастрофой Планы нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза без соглашения с Брюсселем грозят стране огромной опасностью, передает телеканал Sky news со ссылкой на заявление первого министра Шотландии Николы Стерджен.

Кино В новом фильме Мартина Скорсезе снимутся Де Ниро и Ди Каприо Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо примут участие в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», передаёт РИА Новости со ссылкой на Tusla World.

Политика Киев намерен возобновить с Москвой переговоры по газу Киев в ближайшее время может возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа.

Политика В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.

Армия и оружие Израиль испытал ракеты на Аляске Военные из Израиля и США провели на Аляске испытания комплекса противоракетной обороны "Хец-3", которые могут поражать цели в космосе.

Авто В Германии разрешили модернизировать дизельные авто На дорогах Германии сегодня насчитывается свыше 5 млн дизельных авто, соответствующих стандарту Евро-5.

Спорт Ефимова: «После „Токио-2020“ хочу выйти замуж» Напомним, что 27-летняя уроженка Грозного является 6-кратной чемпионкой мира, также в активе золотой рыбки из России семь золотых медалей, добытых на чемпионатах Европы.

Здоровье Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.

Футбол Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.

Здоровье 5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.

Происшествия Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».

Экономика Uber уволит каждого третьего специалиста по маркетингу Компания Uber уволит около 400 сотрудников — каждого третьего специалиста по маркетингу, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Интернет Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт Специалисты по кибербезопасности выявили очередной способ хищения денег с карт.

Кино Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум В 2015 году звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров начал встречаться с коллегой по фильму «Притяжение» Ириной Старшенбаум.

Футбол «Зенит» решил купить футболиста «Барселоны» Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».

Автоспорт Высший пилотаж. Даниил Квят поднялся на подиум Гран-при Германии Перед текущим сезоном Квят вернулся в "Торо Россо", в нынешнем чемпионате он, помимо третьего места в Германии, пять раз финишировал в очковой зоне, лучшим результатом было седьмое место на Гран-при Монако.

Происшествия В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.

Футбол Дзюба приступит к подготовке к матчу с «Краснодаром» в общей группе Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, замененный на 78-й минуте матча третьего тура с «Оренбургом» (2:0) из-за небольшой травмы, приступит к тренировкам вместе остальными игроками петербуржцев.

Происшествия В Тулуне закрыли федеральную трассу Закрыта федеральная трасса Р-255 в городе Тулун Иркутской области, сообщается на сайте городской администрации.

Экономика Счетная палата готовит новую пенсионную реформу Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.

Политика Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.

Политика Япония хочет принять участие в программе F-35 Япония хочет стать полноценным партнером в программе по разработке истребителей F-35. Об этом сообщает издание Defense News.