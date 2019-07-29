Экономика

В России могут запретить анонимное пополнение QIWI и «Яндекс.Деньги»REGNUM 03:05

Совет Федерации РФ одобрил поправки к закону о национальной платежной системе, согласно которым в стране будет запрещено анонимное пополнение электронных кошельков, пишут Известия.
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Эксперт нашел странности в запрете на анонимное пополнение электронных кошельков

URA.Ru03:43

Клиенты Яндекс.Денег, QIWI, WebMoney, PayPal и VKPay не смогут пополнять кошельки без идентификации личности

Эхо Москвы06:30

В России запретят анонимные онлайн-платежи

Lenta.ruвчера в 17:49

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Газета.Ru03:09

«Яндекс.Деньги» и Qiwi отмечают в запрете на электронные кошельки влияние на бизнес

Коммерсантъ03:55

В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI

РБКвчера в 17:01
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:45, Вашингтон
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Подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso

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