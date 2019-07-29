Экономика
В России могут запретить анонимное пополнение QIWI и «Яндекс.Деньги»REGNUM 03:05
Совет Федерации РФ одобрил поправки к закону о национальной платежной системе, согласно которым в стране будет запрещено анонимное пополнение электронных кошельков, пишут Известия.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:45, Вашингтон
Армия и оружие
В Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
Навального выписали из больницы
Как сообщили в справочной 64 городской больницы, Навального выписали из медучреждения до 15.00.
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Компания Volvo отзывает из-за возможного возгорания в моторном отсеке 4473 автомобиля Volvo XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country.
Обновлено в 05:52
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Политика
СПЧ собрался предложить президенту изменить закон о митингах
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложит изменить закон о митингах в традиционном докладе Владимиру Путину, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
Обновлено в 06:40
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В команде Зеленского не намерены возобновлять поставки воды в Крым
Постпред президента Украины в виртуальной «Автономной республике Крым» Антон Кориневич, офис котрого расположен в Херсоне, в интервью изданию «Сегодня» озвучил позицию новой администрации по поводу поставок воды в Крым.
Обновлено в 05:17
Энергетика
«Северный поток» восстановил работу раньше срока
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Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
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Disney установила новый мировой рекорд
Американская компания The Walt Disney Company побила мировой рекорд по ежегодным кассовым сборам.
Обновлено в 06:01
Политика
В Киеве заявили об отстранении Медведчука от переговоров в Минске
Роман Бессмертный, которого в начале июля президент Украины назначил представителем страны в в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ), ведущей переговоры по мирному урегулированию ситуации, заявил об отстранении от переговорного процесса одного из лидеров «Оппозиционной партии — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.
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Происшествия
На выезде из Екатеринбурга четыре человека пострадали в массовом ДТП
Сегодня, 29 июля, утром на выезде из Екатеринбурга в сторону Челябинска произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, сообщает портал Е1.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры
В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Минобороны России возрождает расформированные при Горбачёве соединения
Как уточняет РИА Новости, большую часть понтонно-мостовых соединений расформировали в 1989 году при президенте СССР Михаиле Горбачёве, ремонтно-восстановительные батальоны — по решению экс-главы Минобороны страны Анатолия Сердюкова в 2008 году.
Обновлено в 07:13
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Центробанк отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация». Соответствующий приказ от 29 июля появился на сайте финансового регулятора.
Обновлено в 01:35
Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Авто
Рынок автомобилей с пробегом в 1 полугодии снизился на 1,4%
Обновлено в 07:02
Политика
В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию
Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал ввести украинские войска в Россию.
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Политика
В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ
После приостановки авиасообщения между Россией и Грузией авиакомпания Georgian Airways оказалась в сложном финансовом положении и потеряла около $25 млн.
Обновлено в 06:58
Автоспорт
Подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso
Российский гонщик Даниил Квят завоевал для итальянской команды «Формулы-1» Toro Rosso второй подиум в её истории.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Наука
Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино
Ранее в журнале Science высказывались предположения, что выброс рутения может быть связан с процессом производства радиоактивного источника на базе церия-144 (период полураспада 285 дней) для итальянского нейтринного эксперимента «Борексино» (читайте об этом эксперименте в материале «Лаборатория под горой»).
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Бурятии туристы попросили спасателей об эвакуации
Обновлено в 03:48
Политика
МИД Японии призвал «ядерную пятерку» создать новый ДРСМД
Глава Министерства иностранных дел Японии Таро Коно в ходе пресс-конференции заявил, что в стране восходящего солнца считают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) важным.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Как сообщал глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь, первую серийную партию из 12 машин должна поставить в 2019 году.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Нигерии жертвами атаки боевиков стали 65 человек
Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.
Обновлено в 01:53
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15