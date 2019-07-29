Экономика

В России запретят анонимные электронные платежиГазета.Ru 03:05

В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе одобрил 26 июля Совет Федерации, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Qiwi прокомментировала идею ввести запрет на анонимное пополнение кошельков

РИА Новости03:25

Клиенты Яндекс.Денег, QIWI, WebMoney, PayPal и VKPay не смогут пополнять кошельки без идентификации личности

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Lenta.ruвчера в 17:49

В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI

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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:09, Вашингтон
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В апреле "Прогресс МС-11" установил мировой рекорд по длительности полета, добравшись до станции за 3 часа 21 минуту Грузовой корабль "Прогресс МС-11", находящийся на МКС с апреля, в понедельник отчалит от станции и будет сведен с орбиты, сообщает РИА Новости.
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Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отправлять на исправительные работы граждан, которые появляются в общественных местах с нецензурными надписями на одежде.
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В Екатеринбурге — массовое ДТП с четырьмя пострадавшими

После столкновения Renault врезался в микроавтобус. Напомним, 28 июля в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса.
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Армия и оружие

В Генштабе России заявили о подготовке США 2700 боевиков в Сирии

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России Сергей Рудской заявил, что американские военнослужащие занимаются подготовкой 2700 боевиков в районе базы Эт-Танф в Сирии.
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В Совфеде оценили шансы Киева на вторжение в Россию

Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал ввести украинские войска в Россию.
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СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача

Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
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ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле переиграл столичный «Локомотив» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
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Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
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Отправление тела боксёра Дадашева из США в Россию задерживается

В Федерации бокса России сообщили, что тело скончавшегося в результате полученных в поединке травм Максима Дадашева будет доставлено из США в Россию позже запланированного срока.
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В Ростовской области в ДТП два человека погибли и восемь пострадали

В результате ДТП два человека погибли и восемь пострадали. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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В Нигерии боевики убили 65 человек на похоронах

В Нигерии 65 человек погибли в результате атаки боевиков группировки «Боко Харам»* на участников обряда погребения.
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Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья разводится с мужем, 32-летним сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России Игоря Крутого с 65-летним юбилеем и отметил, что без его мелодий невозможно представить современную российскую эстраду, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабинета министров.
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Названы страны Европы с самым дешёвым бензином

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Московский врач дал советы по защите здоровья в плохую погоду

Ранее врач-терапевт ГКБ № 31 Марина Анисимова рассказала, какие опасности несет такая резкая смена погоды для определенных групп граждан и как им обезопасить свое здоровье.
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