Экономика
В России запретят анонимные электронные платежиГазета.Ru 03:05
В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе одобрил 26 июля Совет Федерации, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Происшествия
Поклонник Земфиры разбил ее Mercedes
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировано более тысячи человек
В Иркутской области из-за опасных погодных условий и повышения уровня воды в реках эвакуировали более тысячи человек.
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Армия и оружие
Россия возродит расформированные при Горбачеве полки
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В Саратове полицейские изъяли ребенка из дома, где держали 25 собак
В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.
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Происшествия
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Происшествия
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Обновлено вчера в 14:11
Космос
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В апреле "Прогресс МС-11" установил мировой рекорд по длительности полета, добравшись до станции за 3 часа 21 минуту Грузовой корабль "Прогресс МС-11", находящийся на МКС с апреля, в понедельник отчалит от станции и будет сведен с орбиты, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:36
Общество
В Госдуме призвали наказывать за футболки с нецензурными надписями
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отправлять на исправительные работы граждан, которые появляются в общественных местах с нецензурными надписями на одежде.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Екатеринбурге — массовое ДТП с четырьмя пострадавшими
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Армия и оружие
В Генштабе России заявили о подготовке США 2700 боевиков в Сирии
Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России Сергей Рудской заявил, что американские военнослужащие занимаются подготовкой 2700 боевиков в районе базы Эт-Танф в Сирии.
Обновлено в 06:08
Политика
В Совфеде оценили шансы Киева на вторжение в Россию
Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал ввести украинские войска в Россию.
Обновлено в 06:08
Экономика
В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Обновлено в 00:54
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СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача
Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Футбол
ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле переиграл столичный «Локомотив» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:27
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Инну Чурикову вскоре выпишут из больницы
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Армия и оружие
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
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Обновлено вчера в 05:15
Единоборства
Отправление тела боксёра Дадашева из США в Россию задерживается
В Федерации бокса России сообщили, что тело скончавшегося в результате полученных в поединке травм Максима Дадашева будет доставлено из США в Россию позже запланированного срока.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В Ростовской области в ДТП два человека погибли и восемь пострадали
В результате ДТП два человека погибли и восемь пострадали. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Нигерии боевики убили 65 человек на похоронах
В Нигерии 65 человек погибли в результате атаки боевиков группировки «Боко Харам»* на участников обряда погребения.
Обновлено вчера в 21:26
Шоу-бизнес
Не справились с бизнесом: сестра Жанны Фриске разводится с мужем
Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья разводится с мужем, 32-летним сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
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Музыка
Медведев поздравил Игоря Крутого с юбилеем
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России Игоря Крутого с 65-летним юбилеем и отметил, что без его мелодий невозможно представить современную российскую эстраду, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабинета министров.
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Энергетика
Названы страны Европы с самым дешёвым бензином
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Здоровье
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Министерство здравоохранения России предложило выделять из федерального бюджета дополнительные премии врачам за выявление онкологических заболеваний у пациентов в ходе диспансеризации или профосмотра.
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Московский врач дал советы по защите здоровья в плохую погоду
Ранее врач-терапевт ГКБ № 31 Марина Анисимова рассказала, какие опасности несет такая резкая смена погоды для определенных групп граждан и как им обезопасить свое здоровье.
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