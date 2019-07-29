Экономика

В России запретят анонимные электронные платежиГазета.Ru 03:05

В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе одобрил 26 июля Совет Федерации, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Назад к серой зоне. К чему приведет запрет анонимного пополнения электронных кошельков

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Напомним, у рэпера Тимати есть пятилетняя дочка Алиса от модели Алены Шишковой.
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Новый инструмент не показывает таких деталей об аудитории, как география использования, пол и возраст.
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С 65-летием артиста поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Телеграмма опубликована на официальном сайте правительства.
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