Экономика
В России запретят анонимные электронные платежиГазета.Ru 03:05
В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе одобрил 26 июля Совет Федерации, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Происшествия
На новом «мосту Кличко» в Киеве треснуло стекло
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии
Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что частные военные компании из США грабят нефтяные объекты в Сирии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:42
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Обновлено в 07:44
Происшествия
Суд в Москве арестовал Яшина на 10 суток
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Военнослужащие подключились к борьбе с паводком в Амурской области
Силами военнослужащих отдельной железнодорожной бригады Свободного сделана дамба протяженностью 2,1 км. Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу правительства Амурской области.
Обновлено в 05:27
Наука
Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино
Ранее в журнале Science высказывались предположения, что выброс рутения может быть связан с процессом производства радиоактивного источника на базе церия-144 (период полураспада 285 дней) для итальянского нейтринного эксперимента «Борексино» (читайте об этом эксперименте в материале «Лаборатория под горой»).
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова хранят в тайне пол будущего ребенка
Напомним, у рэпера Тимати есть пятилетняя дочка Алиса от модели Алены Шишковой.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Общество
Росконтроль назвал лучшую зубную пасту
По результатам проверки бренд «Ушастый нянь» был признан лучшим детским порошком, Росконтроль проверил бедра цыплят-бройлеров и выявил, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья.
Обновлено в 02:43
Автоспорт
Даниил Квят: «После трех лет с моих плеч свалился груз»
Россиянин стал в гонке третьим, для него это первый подиум за три года.
Обновлено в 07:38
Политика
Журавль в небе: Герус призвал потерпеть высокие тарифы сегодня ради устойчивой экономики завтра
По данным соцопроса компании «Рейтинг» от 18 июля, высокие тарифы на коммунальные услуги входят в топ-3 проблем страны, которые волнуют украинцев.
Обновлено в 04:14
Технологии
«Яндекс.Дзен» начал показывать аудиторию каналов
Новый инструмент не показывает таких деталей об аудитории, как география использования, пол и возраст.
Обновлено в 07:20
Музыка
Дмитрий Медведев поздравил Игоря Крутого с 65-летием
С 65-летием артиста поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Телеграмма опубликована на официальном сайте правительства.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Москве в чемодане обнаружена убитая девушка
На западе Москвы обнаружено тело девушки в чемодане.
Обновлено вчера в 04:32
Политика
СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
На вора в законе Циркача завели уголовное дело
Следственный комитет объявил о том, что в отношении вора в законе Олега Пирогова, известного также под кличкой Циркач, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 07:16
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Напомним, в феврале 2019 года бывший президент Украины Пётр Порошенко заявлял о наличии «угрозы вторжения Вооружённых сил Российской Федерации вглубь территории украинского государства».
Обновлено в 00:24
Общество
Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue
Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске подала на развод
Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Политика
На Украину вернули собаку задержанных в России моряков
Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 08:57
Футбол
Патрис Эвра объявил о завершении карьеры
Бывший защитник сборной Франции по футболу Патрис Эвра объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 06:24
Политика
Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу
Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова поделилась редким снимком с повзрослевшей дочерью
Известная российская актриса театра и кино, благотворитель, общественный деятель Чулпан Хаматова не любит афишировать личную жизнь.
Обновлено в 07:25