Экономика
В России запретят анонимные электронные платежиГазета.Ru 03:05
В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе одобрил 26 июля Совет Федерации, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В больнице сообщили о состоянии Навального
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
На Южном Урале готовятся к проведению Дня образования Уральской танковой дивизии
Обновлено в 05:31
Происшествия
На мужчину напали с бензопилой в детсаде Челябинска
Согласно имеющейся информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в детсад в выходной день и потребовал у сторожа отдать ему ребенка.
Обновлено в 04:34
Игры
Как отменённая игра про Бэтмена от Monolith превратилась в Shadow Of Mordor
В отменённой игре про Бэтмена был бэтмобиль, на котором можно было свободно колесить по Готэму, а также три стиля прохождение: стелс, прямой бой и использование гаджетов.
Обновлено в 04:18
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача
Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Футбол
Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»
О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
Обновлено вчера в 12:43
Общество
Из-за жары женщина вышла на прогулку голой
Из-за аномальной жары жительница Лондона вышла на улицу без одежды.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Здоровье
Ребенок с синдромом русалки родился в Индии
Обновлено в 02:54
Авто
Объявлены цены на новый Geely Atlas Pro
В рамках обновления новый Geely Atlas Pro получил увеличенный габариты, но сохранил прежний размер колесной базы, которая по-прежнему составляет 2670 мм.
Обновлено в 04:57
Космос
Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь
Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
Обновлено 27 июля в 05:09
Общество
В США умерла самая умная в мире собака
В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Гаджеты
Xiaomi готовит к скорому выходу Redmi Note 8
Бренд Redmi, созданный китайской компанией Xiaomi, готовится к выпуску первого в мире смартфона с 64-мегапиксельной камерой — Redmi Note 8. На это указывает заявление вице-президента компании Лю Вейбинга, опубликованное в социальной сети Weibo, сообщает ixbt.com.
Обновлено в 03:50
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Происшествия
СМИ: СК завел первое дело из-за митинга 27 июля в Москве
Телеграм-канал Baza сообщил, что Следственный комитет возбудил первое уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти во время разгона несогласованной акции в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 05:07
Общество
Минобороны построит в парке «Патриот» центр воспитания школьников
Закладка первого камня центра состоится уже в сентябре.
Обновлено в 04:55
Общество
AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины
Как сообщили "РГ" в российском представительстве AliExpress, начинается тестирование нового проекта по взаимодействию с небольшими региональными сетями и магазинами.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Военные США и Италии выполнят наблюдательный полет над Россией
Американские и итальянские военные выполнят наблюдательный полет над территорией России с 29 июля по 2 августа, в то время как специалисты из РФ - над территорией Норвегии.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
В Приморье мужчина умер в реабилитационном центре без лицензии
Позже выяснилось, что у «Расцвета» не было лицензии на осуществление медицинской деятельности, в связи с чем руководство и сотрудники реабилитационного центра оказывали услуги ненадлежащего качества.
Обновлено в 02:55
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
Обновлено вчера в 20:53
Общество
Сотни тысяч россиян просят потушить пожары в Сибири
По данным на утро 29 июля, общая площадь пожаров в четырех регионах Сибири превысила 1,6 млн га. Еще 1,13 млн га леса горит в Якутии.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Политика
В партии Зеленского оценили идею переименования России
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, советник украинского президента Владимира Зеленского, кандидат в депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев считает, что русский язык следует переименовать в «российский», а саму Россию – в «Московию».
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Медведев проведет совещание в Севастополе
Совещание по реализации национальных проектов в Крыму и Севастополе проведёт сегодня, 29 июля, премьер-министр России Дмитрий Медведев в правительстве города-героя.
Обновлено в 03:14
Политика
Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети
В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
Обновлено 27 июля в 11:21
Происшествия
В Кабуле в результате взрыва в офисе партии погибли 20 человек
В результате взрыва в офисе движения Green Trend кандидата на пост вице-президента Афганистана Амрулла Салеха погибли 20 человек, еще 50 получили ранения.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Муж погибшей актрисы Вероники Никоновой рассказал детали трагедии
Муж погибшей актрисы Вероники Никоновой Петр Маркелов раскрыл детали страшной трагедии, сообщили «Вести» со ссылкой на белорусские СМИ.
Обновлено 27 июля в 14:08