Экономика
В России запретят анонимные электронные платежиГазета.Ru 03:05
В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе одобрил 26 июля Совет Федерации, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача
Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Происшествия
ФБР объявило награду за информацию о «розовой бандитке»
Федеральное бюро расследований США (ФБР) назначило награду в 10 тысяч долларов за информацию о "розовой бандитке", которая ограбила уже четыре банка, сообщает в воскресенье телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
В Петербурге суд приговорил к колонии жестоких истязателей подростка
Фрунзенский районный суд Петербурга 29 июля огласил приговор в отношении Сергея Караванова и Ивана Белякова, признанных виновными в истязании подростка 2006 года рождения.
Обновлено в 04:25
Политика
Названы все претенденты на пост премьер-министра Украины
На пост премьер-министра Украины претендуют шесть человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:09
Происшествия
В больнице сообщили о состоянии Навального
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Помпео заявил, что Иран отказался его принять
Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено вчера в 18:31
Общество
Из космоса рой летающих муравьев показался дождевыми облаками
По мнению экспертов, ошибочными массами осадков на самом деле являются рои летающих муравьев, настолько плотные по количеству, что метеоспутники воспринимают их как капли.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Georgian Airways сообщила о потерях от запрета полетов в Россию
Georgian Airways совместно с авиакомпанией «Армения» осуществляют транзитные рейсы из Грузии в Россию через Ереван после запрета на прямое авиасообщение.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Из-за нехватки средств США возвращают в строй списанные бомбардировщики
Чтобы компенсировать нехватку авиапарка стратегических бомбардировщиков было принято решение вернуть один или даже два самолета из числа ранее списанных.
Обновлено 27 июля в 14:52
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Общество
В США умерла самая умная в мире собака
В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Финансы
Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,44 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на семь копеек и составил 63,44 рубля.
Обновлено в 03:05
Экономика
Счетная палата готовит почву для новой пенсионной реформы
Пенсионная система должна быть прозрачной и понятной для граждан, а принимаемые государством решения – вызывать доверие населения, заявила аудитор СП Светлана Орлова, выступая в Госдуме.
Обновлено вчера в 14:14
Авто
«КамАЗ» возобновил производство после двухнедельного отпуска
Обновлено в 05:04
Здоровье
В Минздраве предложили премировать врачей за выявление рака
Министерство здравоохранения России предложило выделять из федерального бюджета дополнительные премии врачам за выявление онкологических заболеваний у пациентов в ходе диспансеризации или профосмотра.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве
Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Политика
В Батуми прошел митинг за диалог с Россией
Обновлено вчера в 13:47
Армия и оружие
Медведев прибыл на парад кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополь
Глава правительства Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь для участия в мероприятиях в честь Дня ВМФ России.
Обновлено вчера в 03:30
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.
Обновлено в 02:50
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Здоровье
ФОМС: в Зауралье в 40% осложнений при пневмонии виновны медики
40% случаев осложнений у пациентов, страдающих пневмонией, связаны с некачественной медицинской помощью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения фонда медицинского страхования.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
Генштаб России: за четыре месяца погибли 110 сирийских военных
Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что в результате обстрелов со стороны боевиков из зоны деэскалации «Идлиб» за четыре месяца погибли 110 военных и 65 мирных жителей.
Обновлено в 05:50
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Театры
«2+ку» ищет спонсоров для проведения в Томске международного фестиваля
Томский театр "2+ку" проведет в сентябре международный фестиваль театров "кукол на запястье" в память о трагически погибшем актере и режиссере Владимире Захарове; в настоящее время команда театра ищет спонсоров, готовых поддержать событие, рассказала РИА Томск директор "2+ку" Ирина Наумова.
Обновлено вчера в 23:41
Религия
Общественники Северной Осетии неделю спорят из-за религии
Член молодёжного парламента Северной Осетии Роман Габараев, относящий себя к приверженцам традиционой веры, высказался против шествия с иконами и хоругвями на личной странице в Facebook.
Обновлено 27 июля в 07:49
Авто
Появились первые фотографии обновленной Lada Vesta
Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
Иран опубликовал видео захвата британского танкера
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) обнародовал видео захвата британского танкера Stena Impero, из которого следует, что рядом с кораблем шли катера с иранскими флагами, а военные высаживались на корму с вертолета.
Обновлено в 04:40
Общество
Санкт-Петербург вошёл в список самых «неспящих» городов России
Санкт-Петербург занял пятое место в списке самых «неспящих» городов России из шестнадцати, в которых чаще всего совершались ночные поездки на такси в июне, следует из материалов Uber Russia.
Обновлено в 03:02