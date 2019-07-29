Экономика
В России запретят анонимные электронные платежиГазета.Ru 03:05
В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе одобрил 26 июля Совет Федерации, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Политика
У Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
Обновлено в 14:03
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Транспорт
В Кудрово расширили въезд в город со стороны Петербурга
Напомним, ранее в Кудрово расширили проезжую часть по Ленинградской улице.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Москве поклонник Земфиры разбил ее Mercedes
В Москве поклонника певицы Земфиры задержали по подозрению в повреждении ее автомобиля Mercedes.
Обновлено в 06:22
Футбол
Милевский — о невызове Ракицкого в сборную Украины: «Даже Шевченко боится человека из России»
Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский, выступающий за брестское «Динамо», в эфире передачи «КраСава» на ютубе поделился мнением, почему главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не вызывает его и полузащитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в национальную команду.
Обновлено в 13:04
Происшествия
В результате беспорядков в бразильской тюрьме погибли 52 человека
Не менее 52 заключённых тюрьмы в бразильском муниципалитете Альтамира погибли в результате массовых беспорядков.
Обновлено в 13:29
Общество
В российских магазинах появятся товары с AliExpress
Обновлено в 05:53
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено в 12:29
Экономика
Выручка группы «О’Кей» во втором квартале выросла на 6,1%
Выручка группы "О'Кей" во втором квартале выросла на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39,51 миллиарда рублей, следует из неаудированных операционных результатов компании.
Обновлено в 13:13
Футбол
СМИ узнали об отказе Лорана Блана возглавить «Зенит»
Французский наставник Лоран Блан отказался стать главным тренером «Зенита», сообщает France Football.
Обновлено в 14:49
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн гектаров
Обновлено в 03:28
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Кино
Назван состав жюри фестиваля кинофестиваля «Короче»
Оргкомитет кинофестиваля короткометражного кино «Короче» назвал состав жюри. Смотр состоится в Калининграде с 16 по 18 августа.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге
Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Футбол
Милевский рассказал о сексе с Канделаки после ЧМ-2006
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский в шоу Евгения Савина «КраСава» рассказал об отношениях с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.
Обновлено в 12:58
Экономика
Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»
Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Происшествия
Навальный сообщил о развитии аллергической реакции и контактном дерматите
Как отметила Васильева, контактный дерматит должен проявляться там, где был контакт, а у Навального генерализованное высыпание (то есть поражено все тело, нет четких очагов).
Обновлено в 13:50
Футбол
«Рубин» выиграл у «Ахмата» в матче чемпионата России
Обновлено в 15:01
Политика
Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке
Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей
Телеведущий и шоумен Иван Ургант в понедельник, 29 июля, поделился в сети фотографиями трех своих красавиц-дочерей.
Обновлено в 09:56
Общество
Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту
Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%.
Обновлено вчера в 23:15
Гаджеты
В Россию едет смартфон Meizu 16Xs
Обновлено в 06:53
Политика
Япония хочет принять участие в программе F-35
Япония хочет стать полноценным партнером в программе по разработке истребителей F-35. Об этом сообщает издание Defense News.
Обновлено в 14:12
Общество
В США умерла самая умная в мире собака
В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Политика
Посольство осудило невыдачу британских виз жителям Крыма
Как уточняет агентство «РИА Новости», консульства и визовые центры США и европейских стран не выдают визы на въезд жителям Крыма с российскими загранпаспортами, которые были выданы на территории полуострова после 2014 года, когда он был присоединен к России по результатам референдума.
Обновлено в 14:10