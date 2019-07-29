Экономика

В России запретят анонимные электронные платежиГазета.Ru 03:05

В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе одобрил 26 июля Совет Федерации, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Назад к серой зоне. К чему приведет запрет анонимного пополнения электронных кошельков

Телеканал 360°09:10

В России запретят анонимное пополнение электронных кошельков

Эхо Москвы08:00

В России запретят анонимные онлайн-платежи

Lenta.ruвчера в 17:49

Qiwi прокомментировала идею ввести запрет на анонимное пополнение кошельков

РИА Новости03:25

Онлайн-платежи перестанут быть анонимными

Газета.Ru03:09

«Яндекс.Деньги» и Qiwi отмечают в запрете на электронные кошельки влияние на бизнес

Коммерсантъ03:55

В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI

РБКвчера в 17:01
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Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Обновлено в 12:42
Политика

У Зеленского назвали способ возвращения Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
Обновлено в 14:03
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Транспорт

В Кудрово расширили въезд в город со стороны Петербурга

Напомним, ранее в Кудрово расширили проезжую часть по Ленинградской улице.
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Москве поклонник Земфиры разбил ее Mercedes

В Москве поклонника певицы Земфиры задержали по подозрению в повреждении ее автомобиля Mercedes.
Обновлено в 06:22
Футбол

Милевский — о невызове Ракицкого в сборную Украины: «Даже Шевченко боится человека из России»

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский, выступающий за брестское «Динамо», в эфире передачи «КраСава» на ютубе поделился мнением, почему главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не вызывает его и полузащитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в национальную команду.
Обновлено в 13:04
Происшествия

В результате беспорядков в бразильской тюрьме погибли 52 человека

Не менее 52 заключённых тюрьмы в бразильском муниципалитете Альтамира погибли в результате массовых беспорядков.
Обновлено в 13:29
Общество

В российских магазинах появятся товары с AliExpress

Обновлено в 05:53
Общество

«Росконтроль» проверил зубные пасты

"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Политика

Порошенко покинул Украину вместе с семьей

Обновлено в 12:29
Экономика

Выручка группы «О’Кей» во втором квартале выросла на 6,1%

Выручка группы "О'Кей" во втором квартале выросла на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39,51 миллиарда рублей, следует из неаудированных операционных результатов компании.
Обновлено в 13:13
Футбол

СМИ узнали об отказе Лорана Блана возглавить «Зенит»

Французский наставник Лоран Блан отказался стать главным тренером «Зенита», сообщает France Football.
Обновлено в 14:49
Общество

Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн гектаров

Обновлено в 03:28
Политика

Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Кино

Назван состав жюри фестиваля кинофестиваля «Короче»

Оргкомитет кинофестиваля короткометражного кино «Короче» назвал состав жюри. Смотр состоится в Калининграде с 16 по 18 августа.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге

Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Футбол

Милевский рассказал о сексе с Канделаки после ЧМ-2006

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский в шоу Евгения Савина «КраСава» рассказал об отношениях с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.
Обновлено в 12:58
Экономика

Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»

Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.
Обновлено в 11:58
Происшествия

В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком

Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Происшествия

Навальный сообщил о развитии аллергической реакции и контактном дерматите

Как отметила Васильева, контактный дерматит должен проявляться там, где был контакт, а у Навального генерализованное высыпание (то есть поражено все тело, нет четких очагов).
Обновлено в 13:50
Футбол

«Рубин» выиграл у «Ахмата» в матче чемпионата России

Обновлено в 15:01
Политика

Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке

Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес

Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей

Телеведущий и шоумен Иван Ургант в понедельник, 29 июля, поделился в сети фотографиями трех своих красавиц-дочерей.
Обновлено в 09:56
Общество

Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту

Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%.
Обновлено вчера в 23:15
Гаджеты

В Россию едет смартфон Meizu 16Xs

Обновлено в 06:53
Политика

Япония хочет принять участие в программе F-35

Япония хочет стать полноценным партнером в программе по разработке истребителей F-35. Об этом сообщает издание Defense News.
Обновлено в 14:12
Общество

В США умерла самая умная в мире собака

В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Политика

Посольство осудило невыдачу британских виз жителям Крыма

Как уточняет агентство «РИА Новости», консульства и визовые центры США и европейских стран не выдают визы на въезд жителям Крыма с российскими загранпаспортами, которые были выданы на территории полуострова после 2014 года, когда он был присоединен к России по результатам референдума.
Обновлено в 14:10
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