Экономика

В России запретят анонимные электронные платежиГазета.Ru 03:05

В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе одобрил 26 июля Совет Федерации, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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В России могут запретить анонимные онлайн-платежи

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Назад к серой зоне. К чему приведет запрет анонимного пополнения электронных кошельков

Телеканал 360°09:10

В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI

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Газета.Ru03:09

В России запретят анонимные онлайн-платежи

Lenta.ruвчера в 17:49

«Яндекс.Деньги» и Qiwi отмечают в запрете на электронные кошельки влияние на бизнес

Коммерсантъ03:55
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:50, Вашингтон
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

Обновлено 27 июля в 20:08
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Порошенко покинул Украину вместе с семьей

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"Постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич призвал ввести санкционные ограничения в отношении тех международных компаний, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, передает РИА "Новости".
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Движение «Сорок сороков» представит стратегию развития «Россия-2050»

По словам координатора движения "Сорок сороков" Андрея Кормухина, вместо встраивания в чужой глобалистский проект в мировых процессах, Россия должна предложить миру уникальную модель развития: Исторический путь российской государственности дает нам основание говорить, что наш народ справится с этой задачей.
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Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
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В шведском Media Markt открыли предзаказ на PlayStation 5

На сайте шведского гипермаркета Media Markt можно оформить предзаказ на PlayStation 5. Дата старта продаж не указана, технические требования взяты из утечек и слухов.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие

Россия и Иран проведут совместные учения

Обновлено в 12:51
Политика

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Обновлено в 13:42
Происшествия

Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане

Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Финансы

Официальный курс евро вырос до 70,64 рубля

Официальный курс евро на вторник вырос на 33,07 копейки — до 70,6417 рубля, курс доллара увеличился на 39,39 копейки, до 63,521 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:03
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Композитор Игорь Крутой отмечает юбилей

Сегодня, 29 июля, известный композитор Игорь Крутой отмечает юбилей: ему исполняется 65 лет.
Обновлено в 00:30
Экономика

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Футбол

СМИ: Блан отказался от работы в «Зените»

Лоран Блан находится без работы с 2016 года. Прежде специалист возглавлял «Бордо», ПСЖ и национальную сборную Франции.
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Найденный в Шотландии скелет пикта мог принадлежать вождю

Обновлено в 05:24
Футбол

Генеральный директор «Валенсии» Черышева намерен покинуть клуб

Генеральный директор "Валенсии" Матеу Алемани может в ближайшее время покинуть занимаемую должность из-за разногласий с владельцем клуба Питером Лимом, сообщает Marca.
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Происшествия

Более 40 человек пострадали в аварии с автобусом в Черногории

В результате аварии в Черногории в больнице оказались 26 человек. Там столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
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Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:42
Авто

Продажи подержанных машин в России упали по итогам первого полугодия

По итогам шести месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2,5 млн единиц, что на 1,4% ниже результата годичной давности.
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Происшествия

У хозяйки собачьего притона в Саратове изъяли ребенка

Полиция Саратова отреагировала на публикацию в «КП-Саратов» о собачьем притоне на улице Железнодорожная, где живет маленькая девочка.
Обновлено вчера в 06:48
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Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17

Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Политика

Соратник Зеленского грубо высказался об отмене Дня Победы на Украине

Новоизбранный депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа», блогер Максим Бужанский заявил, что не поддержит фракцию, если в ней решат отменить празднование Дня Победы в государстве.
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Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ

Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
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В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек

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Политика

Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»

Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
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Политика

Названы кандидаты на пост премьер-министра Украины

В администрации главы Украины Владимира Зеленского выбирают кандидата на пост-премьер министра, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 06:55
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ФРС США готовится опустить процентные ставки

Федеральная резервная система США на ближайшем заседании 30–31 июля может опустить процентные ставки впервые с 2008 г. Ожидается, что центробанк пойдет на такой шаг, несмотря на продолжающийся рост экономики страны и низкую безработицу.
Обновлено в 12:37
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Кокорин и Мамаев рассказали о питании в колонии

Отбывающие срок в колонии полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказали о питании в колонии.
Обновлено в 13:42
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В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров

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Фанатка ASAP Rocky угрожала взорвать посольство Швеции

В Вашингтоне сотрудники полиции задержали американку Ребекку Кантер, которая угрожала взорвать посольство Швеции.
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