Экономика
В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWIРБК 17:01
Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.
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Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Футбол
Немецкие СМИ назвали зарплату Шюррле в «Спартаке»
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Футбол
Виктор Гончаренко: по-другому играть с «Локомотивом» не могли
В матч третьего тура российской премьер-лиги ЦСКА на поле "ВЭБ Арены" в Москве обыграл "Локомотив" (1:0). Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от игры своих подопечных.
Обновлено в 16:35
Финансы
Рублю пророчат падение уже в августе
Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин считает, что в августе российский рубль ожидает ослабление, сообщает DEITA.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Морпехи ВСУ устроили бунт в Донбассе
Обновлено в 17:26
Политика
Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым
Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50
Общество
МВД разъяснило наркополицейским, как проводить проверочную закупку
Издание отмечает, что инструкция в первую очередь разъясняет процедуру проведения проверочной закупки.
Обновлено в 17:50
Политика
В Китае журналист назвал Сахалин большой потерей для Пекина
Обновлено в 13:38
Футбол
«Милан» уступил «Бенфике» в матче Международного кубка чемпионов
Португальская «Бенфика» обыграла «Милан» в матче Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 17:09
Общество
В Тихом океане сформировался тропический шторм «Эрик»
Тропический шторм "Эрик" сформировался в Тихом океане между побережьем Мексики и Гавайскими островами.
Обновлено в 11:46
Футбол
Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины
Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" и стало обладателем Суперкубка Украины.
Обновлено в 16:01
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено 26 июля в 07:22
Политика
День ВМФ в Петербурге завершился салютом из 30 залпов
В 22:30 в воскресенье, 28 июля, в Северной столице завершили празднование Дня военно-морского флота артиллерийским салютом.
Обновлено в 15:46
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
В результате ДТП в Крыму пострадали семь человек
Обновлено в 14:36
Происшествия
В Подмосковье подростки задержаны за двойное убийство
Обновлено в 14:53
Теннис
Севастова выиграла турнир в Юрмале
Продолжительность встречи составила 2 часа и 11 минут.
Обновлено в 15:13
Общество
В Хельсинки зафиксировали рекордно высокую температуру
На старейшей метеорологической станции Финляндии, которая находится в столице страны Хельсинки, зафиксировали рекордно высокую дневную температуру.
Обновлено в 14:02
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Обновлено в 14:11
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Тамбовом»
Пресс-служба московского «Спартака» показала, что осталось за кадром матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (0:2). В ролике, опубликованном на клубном канале в YouTube, красно-белые показали тренировку команды, её прибытие на стадион «Мордовия Арена», где проходил матч, настрой болельщиков, а также самые интересные моменты встречи.
Обновлено в 17:40
Политика
Участники встречи в Вене призвали Иран соблюдать СВПД
Участники встречи по Совместному всеобъемлющему плану действий призвали Иран воздержаться от третьего этапа прекращения ряда обязательств по СВПД.
Обновлено в 10:04
Здоровье
Названы знаки, которые рискуют погибнуть от несчастного случая
Какие знаки имеют риск погибнуть от несчастного случая и как этого избежать, раскрыли специалисты по звездным светилам.
Обновлено в 09:25
Футбол
Дзюба рассказал, почему попросил замену на матче с «Оренбургом»
Нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба объяснил, почему на сегодняшнем матче против «Оренбурга» попросил замену.
Обновлено в 14:49
Общество
Умер российский тележурналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 13:17
Футбол
«Ростов» победил «Арсенал» в матче РПЛ
«Ростов» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:01
Политика
Трамп назвал имя кандидата на пост главы нацразведки
Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки, нынешний глава ведомства Дэн Коутс уйдет с поста 15 августа.
Обновлено в 16:58