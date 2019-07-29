Экономика
В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWIРБК вчера в 17:01
Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:10, Вашингтон
Политика
Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу
Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Происшествия
Стекло на «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов
Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:39
Кино
Новый фильм Тарантино побил рекорды по сборам за выходные
Обновлено в 09:23
Происшествия
Илью Яшина арестовали на 10 суток
Обновлено в 08:43
Политика
ЦИК получил три жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму
Три жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы на решение об отказе в регистрации поступили в Центризбирком России.
Обновлено в 07:56
Политика
Сахалин стал большой потерей для Китая
В настоящее время известные на острове запасы нефти составляют 7 миллиардов тонн, это больше чем из нефтяных месторождений Дацин в Китае.
Обновлено в 00:18
Музыка
Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем Игоря Крутого
Премьер-министр России Дмитрий Медведем поздравил отечественного композитора Игоря Крутого с 65-летием, направив ему соответствующую телеграмму.
Обновлено в 04:09
Политика
Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Врач 64-й больницы подтвердил отсутствие отравления у Навального
Дежурный специалист 64-й больницы Дмитрий Ромашов, в которую был доставлен из спецприемника Алексей Навальный рассказал о состоянии блогера.
Обновлено вчера в 19:19
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено 27 июля в 20:08
Происшествия
Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве
Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Здоровье
Ребенок с синдромом русалки родился в Индии
Обновлено в 02:54
Политика
Третья встреча Трампа и Ким Чен Ына пока не планируется, заявил Помпео
Третья встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пока не стоит на повестке дня, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 09:19
Политика
Команда Зеленского отказалась подавать воду в Крым
Напомним, в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому вода из Днепра поступала на полуостров.
Обновлено в 03:27
Футбол
Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в санкт-петербургский «Зенит».
Обновлено в 08:56
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор экс-сотруднице «Нота-Банка» Марчуковой
Мосгорсуд смягчил приговор бывшему финансовому директору «Нота-Банка» Галине Марчуковой по делу о растрате 350 млн рублей, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:29
Общество
«Росконтроль» отчитался о проверке зубных паст
«Росконтроль» проверил зубные пасты, представленные на отечественном рынке, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт организации.
Обновлено в 09:39
Происшествия
На уральском заводе взорвался кислород. Есть погибшие
Обновлено в 09:31
Экономика
В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Обновлено в 00:54
Экономика
Росстат объяснил рост числа бедных в России
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года составило 20,9 млн человек или 14,3% населения, что выше аналогичного показателя прошлого года - 13,9% населения страны или 20,4 млн человек.
Обновлено в 09:46
Политика
Вильнюс возобновит доступ к сайту Sputnik Литва
Блокировка Sputnik Литва В начале июля в LRTK поступила жалоба от LRT о том, что Sputnik Литва без разрешения размещал на своем сайте публикации портала.
Обновлено в 09:00
Гаджеты
Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины
Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.
Обновлено в 06:50