Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.

В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI

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