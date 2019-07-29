Экономика
В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWIРБК вчера в 17:01
Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:46, Вашингтон
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Политика
Луганская ТЭС перешла на газ из-за дефицита угля
Луганская теплоэлектростанция из-за дефицита угля перешла на использование газа, сообщил в понедельник глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий.
Обновлено в 09:49
Гаджеты
Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом»
Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Политика
В Крыму отреагировали на отказ Киева подавать воду на полуостров
В Крыму заявили, что регион уже адаптировался к имеющемуся собственному водному балансу Глава комитета ГС Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что украинские власти страдают "алогизмами", когда говорят, что на полуострове живут украинские граждане и при этом отказываются подавать воду в регион, передают "РИА Новости".
Обновлено в 07:57
Наука
Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино
Ранее в журнале Science высказывались предположения, что выброс рутения может быть связан с процессом производства радиоактивного источника на базе церия-144 (период полураспада 285 дней) для итальянского нейтринного эксперимента «Борексино» (читайте об этом эксперименте в материале «Лаборатория под горой»).
Обновлено в 03:45
Происшествия
Полковника-миллиардера ФСБ связали с главным киллером России
Бывшего сотрудника банковского отдела управления «К» ФСБ России Дмитрия Фролова, обвиняемого в хищении 490 миллионов рублей, могут допросить в рамках другого расследования — в отношении группировки Аслана Гагиева (Джако).
Обновлено в 08:57
Политика
Медведев призвал ускорить реализацию нацпроектов в Крыму
Обращаясь к региональному руководству, Медведев призвал "ускоряться, работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов".
Обновлено в 10:09
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Футбол
В «Зените» прокомментировали переговоры с нападающим «Барселоны»
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб ведет переговоры с нападающим «Барселоны» Малкомом.
Обновлено в 10:33
Технологии
В России появится новый сервис о дорожных пробках
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено 27 июля в 20:08
Происшествия
Российские второклассники напали на магазин игрушек с пистолетом
Двое второклассников на Урале совершили нападение на магазин игрушек, вооружившись пневматическим пистолетом, сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 08:39
Политика
Литовские власти решили восстановить доступ к сайту «Sputnik Литва»
Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению решила возобновить доступ к сайту «Sputnik Литва».
Обновлено в 10:04
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой»
Как сообщает агент игрока Дэн Мильштейн, российский хоккеист подписал новый восьмилетний договор с «Тампой».
Обновлено в 10:03
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Политика
США выразили надежду на диалог с Россией по вопросам нераспространения
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон и Москва ведут стратегический диалог, который в будущем может охватить вопросы нераспространения.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП
"В отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 10:04
Общество
AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины
Как сообщили "РГ" в российском представительстве AliExpress, начинается тестирование нового проекта по взаимодействию с небольшими региональными сетями и магазинами.
Обновлено в 03:37
Политика
В Генассамблее ООН рассчитывают на тесное сотрудничество с Россией
В ООН рассчитывают на Россию как на надёжного союзника в противостоянии важнейшим вызовам современности, подчеркнула госпожа Гарсес.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на автостраду в Италии
Легкомоторный самолет упал в понедельник, 29 июля, на автостраду А-26 около города Алессандрии в Италии, в результате этого погиб пилот.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане
Уголовное дело возбуждено следователями Москвы по факту убийства девушки-блогера, тело которой нашли накануне в квартире жилого дома по улице Пырьева.
Обновлено вчера в 07:59
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Экономика
Трамп выступает за снижение ФРС США базовой ставки
Президент США Дональд Трамп считает, что Федеральная резервная система должна снизить базовую ставку для поддержки производителей страны.
Обновлено в 09:51
Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Росстат указывает, что для оценки уровня бедности использовал новую методологию подсчета реальных доходов населения, внедренную в апреле 2019 г. Кроме того, Росстат подчеркнул, что точная оценка численности малоимущего населения возможна только по итогам года.
Обновлено в 10:29
Футбол
Кокорин и Мамаев сравнили жизни в «Бутырке» и в колонии
Бывший нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о разнице условий содержания в Бутырском СИЗО и колонии №4 в Белгородской области, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 09:33
Политика
Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Общество
Названы востребованные рабочие профессии в России
Рекрутеры сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.
Обновлено в 04:52