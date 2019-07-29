Экономика
В России запретят анонимно пополнять кошелек QIWI и «Яндекс.Деньги»BFM.ru вчера в 18:21
Электронные кошельки QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal, VK Pay и другие аналогичные системы нельзя будет пополнить анонимно наличными через платежные терминалы и офисы мобильных операторов — для этого необходимо будет пользоваться банковским счетом.
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Хоккей
Гусев официально стал игроком «Нью-Джерси Дэвилз»
Пресс-служба "Нью-Джерси Дэвилз" официально объявила о подписании контракта с российским хоккеистом Никитой Гусевым.
Обновлено в 15:17
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Футбол
«Рубин» одержал победу над «Ахматом» в матче РПЛ
Обновлено в 15:06
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова отказалась рожать в США
Анастасия не видит ни малейших причин, почему она должна рожать именно в США.
Обновлено в 09:55
Авто
Названа цена на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой
Как рассказали коллегам в дилерской среде УАЗ, на старте продаж двухпедальный «Патриот» предложат в двух комплектациях: базовой «Оптимум», которую оценят в 1 035 000 рублей и топовой №1 стоимостью 1 300 000 рублей.
Обновлено в 02:40
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Космос
Ахуна Монс на Церере демонстрирует динамичную геологию
Обновлено в 10:29
Музыка
В «Лужниках» выступает группа Rammstein
Обновлено в 14:40
Космос
NASA Mars 2020 учится управлять роботизированной рукой
Ровер Mars 2020 должен доставить образцы марсианской породы, которые будут возвращены на Землю будущей миссией.
Обновлено в 08:39
Политика
В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах создать «русскоязычный телеканал» для ведения «борьбы за умы».
Обновлено в 13:02
Политика
Эсэсовцев с почестями перезахоронили на Украине
Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".
Обновлено в 10:18
Политика
В Киеве предложили привлечь Британию, США и Турцию, чтобы вернуть Крым
В администрации президента Украины придумали "новый" способ вернуть полуостров Крым.
Обновлено в 15:16
Происшествия
Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток
Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Обновлено в 15:35
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Футбол
Воспитанник «Локомотива» Карапузов может перейти в «Валенсию»
Скорее всего, ближайший сезон игрок проведет в молодежной команде «Валенсии». Карапузов – воспитанник «Локомотива».
Обновлено в 15:19
Общество
Марихуану разрешили в Нью-Йорке
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал законопроект, который предусматривает смягчение наказания за хранение марихуаны.
Обновлено в 15:45
Футбол
Милевский рассказал о сексе с Канделаки после ЧМ-2006
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский в шоу Евгения Савина «КраСава» рассказал об отношениях с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Заведено первое уголовное дело после митинга 27 июля
Следственный комитет завел уголовное дело против участника несогласованного митинга за честные выборы в Мосгордуму 27 июля.
Обновлено в 09:43
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
45 лет назад основана группа спецназа «Альфа»
45 лет назад была основана легендарная группа спецназа "Альфа", на боевом счету которой - десятки антитеррористических операций и сотни спасенных жизней.
Обновлено в 01:33
Экономика
Подразделение Pfizer по производству дженериков объединится с Mylan
Американская фармацевтическая компания Pfizer договорилась о слиянии своего подразделения по производству дженериков Upjohn с компанией Mylan, говорится в совместном релизе компаний.
Обновлено в 07:49
Общество
Жителям подтопленного села в Приамурье посоветовали бросить курить
Жители села Угловое, отказавшиеся эвакуироваться из-за паводка, попросили для себя сладости и сигареты.
Обновлено в 11:26
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Гаджеты
В Россию едет смартфон Meizu 16Xs
Обновлено в 06:53
Путешествия
Конюхов отправляется на ледоколе на Северный полюс писать картину
Российский путешественник Федор Конюхов во вторник отправляется на атомном ледоколе "50 лет Победы" на Северный полюс, где намерен написать пейзаж.
Обновлено в 17:09
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Наука
В Шотландии найден скелет вождя пиктов, жестоко убитый 1400 лет назад
На территории Шотландии учеными-археологами найден скелет вождя пиктов, который был жестоко убит около 1400 лет тому назад.
Обновлено в 16:41
Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.
Обновлено в 13:27
Энергетика
Названы страны Европы с самым дешёвым бензином
По данным агентства, жители Люксембурга могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. л бензина.
Обновлено в 03:39