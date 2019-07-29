Совет Федерации РФ одобрил поправки к закону о национальной платежной системе, согласно которым в стране будет запрещено анонимное пополнение электронных кошельков, пишут Известия.

В России могут запретить анонимное пополнение QIWI и «Яндекс.Деньги»

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