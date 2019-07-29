Экономика
В России могут запретить анонимное пополнение QIWI и «Яндекс.Деньги»REGNUM 03:05
Совет Федерации РФ одобрил поправки к закону о национальной платежной системе, согласно которым в стране будет запрещено анонимное пополнение электронных кошельков, пишут Известия.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:27, Вашингтон
Единоборства
Тело Дадашева не могут доставить в Россию из-за проблем с документами
Причины задержки - проблемы с документами, сообщает ТАСС. По новой информации, тело будет доставлено в среду или четверг.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Фанатка ASAP Rocky угрожала взорвать посольство Швеции
В Вашингтоне сотрудники полиции задержали американку Ребекку Кантер, которая угрожала взорвать посольство Швеции.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Поклонник Земфиры разбил ее Mercedes
Поклонник разбил автомобиль певицы Земфиры.
Обновлено в 06:31
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача
Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Ребенка обнаружили в бессознательном состоянии на улице в Краснодаре
Прохожие обнаружили в Краснодаре 13-летнего мальчика в бессознательном состоянии, он лежал на улице возле дома, следственные органы проводят проверку и разыскивают мать ребенка, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:58
Футбол
«Манчестер Сити» нацелился на защитника «Барселоны»
Фланговый защитник каталонской "Барселоны" Нелсон Семеду может сменить испанскую Примеру на АПЛ, рапортует Sport.es.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
Россия передала Сербии партию бронетехники
Обновлено в 05:56
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Авто
Audi представила хэтчбек A1 во внедорожном исполнении Citycarver
Audi продаст вам A1 Citycarver в девяти цветах кузова с двумя контрастными вариантами крыши.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Ростовской области в ДТП два человека погибли и восемь пострадали
В результате ДТП два человека погибли и восемь пострадали. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Двое мужчин в Петербурге получили по 4 года колонии за пытки подростка
Фрунзенский районный суд назначил в отношении Сергея Караванова и Ивана Белякова, признанных виновными в совершении преступления по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего лица), по 4 года колонии, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Обновлено в 06:02
Кино
Disney установила новый мировой рекорд
Американская компания The Walt Disney Company побила мировой рекорд по ежегодным кассовым сборам.
Обновлено в 06:01
Политика
Япония и США могут достичь соглашения по свободной торговле в сентябре
В конечном итоге обе страны хотят выйти на общее соглашение по торговле к концу сентября, когда у японского премьер-министра Синдзо Абэ будет шанс провести встречу с президентом США Дональдом Трампом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
Обновлено в 07:14
Авто
Мастера тюнинга превратили Chevrolet Camaro во внедорожник. Видео
Для создания оригинального внедорожника мастера тюнинга взяли кузов от старого Шевроле Камаро и поставили его на базу Hummer H1.
Обновлено в 05:03
Политика
В Батуми начался митинг за налаживание отношений Грузии и России
Ранее «Профиль» писал, что отношения России и Грузии обострились в конце июня, когда в Тбилиси прошли антироссийское митинги.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
В Дюссельдорфе мигрантам пригрозили депортацией за беспорядки в бассейне
Власти немецкого Дюссельдорфа пригрозили хулиганам, устроившим беспорядки в городском бассейне, уголовным преследованием и дальнейшими мерами, включая депортацию, заявил в утреннем эфире телеканала ZDF обер-бургермистр столицы федеральной земли Нижний Рейн-Вестфалия Томас Гайзель.
Обновлено в 06:46
Единоборства
Александр Емельяненко получил контракт от Bare Knuckle FC
Российский боец Александр Емельяненко получил контракт от лиги кулачных боев Bare Knuckle FC.
Обновлено в 06:29
Наука
Пищевая добавка сделает любых кошек гипоаллергенными
По оценкам ученых, до 20 процентов людей страдают от аллергии на кошек, в 95 процентах случаев она вызывается контактом именно с Fel d1.
Обновлено в 04:00
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
В Генштабе рассказали о кампании по дискредитации России в Сирии
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что действующие на территории САР террористы развязали кампанию по дискредитации работы российских военных в Сирии.
Обновлено в 05:56
Политика
Уволен скандально известный глава полиции Днепропетровской области
Напомним, в субботу президент Украины Владимир Зеленский потребовал незамедлительно уволить Виталия Глуховерю с поста главы национальной полиции Днепропетровской области.
Обновлено в 07:10
Гаджеты
AMD, наконец, решила ошибку с Destiny 2 на Ryzen 3000 выпуском нового драйвера чипсета
После запуска новых процессоров AMD владельцы Ryzen серии 3000 столкнулись с неожиданной проблемой: они не смогли играть в кооперативный шутер Destiny 2. Аналогичный сбой приводил ко сбоям загрузки в новейших дистрибутивах Linux версии 2019 года.
Обновлено в 06:34
Общество
Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным
Губернатор Крансоярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 06:32
Политика
Молдавия сняла запрет на поездки в Россию для чиновников
Молдавия сняла ограничения на поездку в Россию для членов парламента и правительства.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19