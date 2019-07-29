Экономика

В России могут запретить анонимное пополнение QIWI и «Яндекс.Деньги»REGNUM 03:05

Совет Федерации РФ одобрил поправки к закону о национальной платежной системе, согласно которым в стране будет запрещено анонимное пополнение электронных кошельков, пишут Известия.
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Эксперт нашел странности в запрете на анонимное пополнение электронных кошельков

URA.Ru03:43

Клиенты Яндекс.Денег, QIWI, WebMoney, PayPal и VKPay не смогут пополнять кошельки без идентификации личности

Эхо Москвы06:30

В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI

РБКвчера в 17:01

Qiwi прокомментировала идею ввести запрет на анонимное пополнение кошельков

РИА Новости03:25

Онлайн-платежи перестанут быть анонимными

Газета.Ru03:09

В России запретят анонимные онлайн-платежи

Lenta.ruвчера в 17:49

«Яндекс.Деньги» и Qiwi отмечают в запрете на электронные кошельки влияние на бизнес

Коммерсантъ03:55
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:27, Вашингтон
Единоборства

Тело Дадашева не могут доставить в Россию из-за проблем с документами

Причины задержки - проблемы с документами, сообщает ТАСС. По новой информации, тело будет доставлено в среду или четверг.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Фанатка ASAP Rocky угрожала взорвать посольство Швеции

В Вашингтоне сотрудники полиции задержали американку Ребекку Кантер, которая угрожала взорвать посольство Швеции.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Поклонник Земфиры разбил ее Mercedes

Поклонник разбил автомобиль певицы Земфиры.
Обновлено в 06:31
Происшествия

СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача

Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Происшествия

На фестивале в Калифорнии произошла стрельба

Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

Навального выписали из больницы и отправили в спецприемник

Обновлено в 06:58
Происшествия

Ребенка обнаружили в бессознательном состоянии на улице в Краснодаре

Прохожие обнаружили в Краснодаре 13-летнего мальчика в бессознательном состоянии, он лежал на улице возле дома, следственные органы проводят проверку и разыскивают мать ребенка, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:58
Футбол

«Манчестер Сити» нацелился на защитника «Барселоны»

Фланговый защитник каталонской "Барселоны" Нелсон Семеду может сменить испанскую Примеру на АПЛ, рапортует Sport.es.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие

Россия передала Сербии партию бронетехники

Обновлено в 05:56
Экономика

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Авто

Audi представила хэтчбек A1 во внедорожном исполнении Citycarver

Audi продаст вам A1 Citycarver в девяти цветах кузова с двумя контрастными вариантами крыши.
Обновлено в 05:08
Происшествия

В Ростовской области в ДТП два человека погибли и восемь пострадали

В результате ДТП два человека погибли и восемь пострадали. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Двое мужчин в Петербурге получили по 4 года колонии за пытки подростка

Фрунзенский районный суд назначил в отношении Сергея Караванова и Ивана Белякова, признанных виновными в совершении преступления по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего лица), по 4 года колонии, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Обновлено в 06:02
Кино

Disney установила новый мировой рекорд

Американская компания The Walt Disney Company побила мировой рекорд по ежегодным кассовым сборам.
Обновлено в 06:01
Политика

Япония и США могут достичь соглашения по свободной торговле в сентябре

В конечном итоге обе страны хотят выйти на общее соглашение по торговле к концу сентября, когда у японского премьер-министра Синдзо Абэ будет шанс провести встречу с президентом США Дональдом Трампом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
Обновлено в 07:14
Авто

Мастера тюнинга превратили Chevrolet Camaro во внедорожник. Видео

Для создания оригинального внедорожника мастера тюнинга взяли кузов от старого Шевроле Камаро и поставили его на базу Hummer H1.
Обновлено в 05:03
Политика

В Батуми начался митинг за налаживание отношений Грузии и России

Ранее «Профиль» писал, что отношения России и Грузии обострились в конце июня, когда в Тбилиси прошли антироссийское митинги.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия

В Дюссельдорфе мигрантам пригрозили депортацией за беспорядки в бассейне

Власти немецкого Дюссельдорфа пригрозили хулиганам, устроившим беспорядки в городском бассейне, уголовным преследованием и дальнейшими мерами, включая депортацию, заявил в утреннем эфире телеканала ZDF обер-бургермистр столицы федеральной земли Нижний Рейн-Вестфалия Томас Гайзель.
Обновлено в 06:46
Единоборства

Александр Емельяненко получил контракт от Bare Knuckle FC

Российский боец Александр Емельяненко получил контракт от лиги кулачных боев Bare Knuckle FC.
Обновлено в 06:29
Наука

Пищевая добавка сделает любых кошек гипоаллергенными

По оценкам ученых, до 20 процентов людей страдают от аллергии на кошек, в 95 процентах случаев она вызывается контактом именно с Fel d1.
Обновлено в 04:00
Гаджеты

Nokia 9.1 PureView получит улучшенную камеру, Snapdragon 855 и 5G

Обновлено в 05:44
Общество

В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий

В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

В Генштабе рассказали о кампании по дискредитации России в Сирии

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что действующие на территории САР террористы развязали кампанию по дискредитации работы российских военных в Сирии.
Обновлено в 05:56
Политика

Уволен скандально известный глава полиции Днепропетровской области

Напомним, в субботу президент Украины Владимир Зеленский потребовал незамедлительно уволить Виталия Глуховерю с поста главы национальной полиции Днепропетровской области.
Обновлено в 07:10
Гаджеты

AMD, наконец, решила ошибку с Destiny 2 на Ryzen 3000 выпуском нового драйвера чипсета

После запуска новых процессоров AMD владельцы Ryzen серии 3000 столкнулись с неожиданной проблемой: они не смогли играть в кооперативный шутер Destiny 2. Аналогичный сбой приводил ко сбоям загрузки в новейших дистрибутивах Linux версии 2019 года.
Обновлено в 06:34
Общество

Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным

Губернатор Крансоярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 06:32
Политика

Молдавия сняла запрет на поездки в Россию для чиновников

Молдавия сняла ограничения на поездку в Россию для членов парламента и правительства.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

Обновлено 27 июля в 20:08
Политика

Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
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