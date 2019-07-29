Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек Qiwi

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