Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QiwiКоммерсантъ вчера в 18:47

Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
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Qiwi прокомментировала идею ввести запрет на анонимное пополнение кошельков

РИА Новости03:25

В России запретят анонимное пополнение электронных кошельков

Эхо Москвы08:00

«Яндекс.Деньги» и Qiwi отмечают в запрете на электронные кошельки влияние на бизнес

Коммерсантъ03:55

Назад к серой зоне. К чему приведет запрет анонимного пополнения электронных кошельков

Телеканал 360°09:10

Онлайн-платежи перестанут быть анонимными

Газета.Ru03:09

В России запретят анонимные онлайн-платежи

Lenta.ruвчера в 17:49

В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI

РБКвчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:27, Вашингтон
Политика

В Крыму оценили призыв к Киеву ввести санкции из-за Крымского моста

Обновлено в 07:58
Происшествия

Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник

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В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист

В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
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Происшествия

Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве

Обновлено в 04:49
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В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

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Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

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Экономика

Уровень бедности в России вырос в начале года

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в первом квартале 2019 года составила 20,9 млн человек, или 14,3% от всего населения, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:45
Происшествия

В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе

Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Петербурженка отсудила компенсацию за падение в банке

Жительница Петербурга получит 15 тысяч рублей компенсации морального вреда от банка, в офисе которого она упала с кресла.
Обновлено в 09:42
Интернет

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

ПО нацелено на кражу платежных данных с банковских карт, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании Sucuri, специализирующейся на кибербезопасности.
Обновлено в 09:26
Хоккей

Василевский продлил контракт с «Тампа Бэй»

Обновлено в 09:40
Общество

Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue

Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
Обновлено в 08:57
Политика

ЦИК получил три жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму

Три жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы на решение об отказе в регистрации поступили в Центризбирком России.
Обновлено в 07:56
Политика

Росавиация хочет возобновить полеты на Украину

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Происшествия

Илью Яшина арестовали на 10 суток

Обновлено в 08:43
Происшествия

В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком

Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Наука

Страны исчерпали ресурсы Земли на 2019 год быстрее, чем когда-либо

Человечество в понедельник, 29 июля, израсходовало весь объем природных ресурсов - воды, почвы и воздуха на 2019 год и с этого дня начинает жить "в долг".
Обновлено в 07:47
Космос

Первый запуск к МКС корабля Crew Dragon с экипажем отложен

Обновлено в 04:21
Происшествия

Стекло на «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло

Обновлено в 09:22
Общество

Екатеринбург возглавил рейтинг «неспящих» городов

Учитывалось время с полуночи до шести утра. По данным сервиса Uber Russia, в первую тройку "неспящих" вошли Екатеринбург, Москва и Пермь.
Обновлено в 08:58
Политика

США выразили надежду на диалог с Россией по вопросам нераспространения

Лавров, комментируя итоги переговоров, признал наличие существенных различий в позициях США и РФ по ряду вопросов, но выразил уверенность, что Вашингтон заинтересован в политическом урегулировании многих ситуаций, в том числе в Иране.
Обновлено в 09:57
Авто

Фирма Maruti Suzuki приготовила для Индии новый компакт

Осенью на рынок Индии выйдет новый компактный паркетник, основанный на концепте Future-S.
Обновлено в 08:01
Политика

Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Разоблаченная журналистами «блогер года» найдена мертвой в Дублине

Обновлено в 09:03
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Meizu уволила 30% сотрудников и закрыла почти все магазины

Инсайдеры утверждают, что Meizu в этом году сократила 30% своих сотрудников – на данный момент в китайской компании осталось лишь около 1000 работников.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения

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Ирину Шейк подозревают в романе с бывшим мужем Дженнифер Энистон

По сообщениям иностранных журналистов, Ирина закрутила роман с 47-летним актером Джастином Теру.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры

В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.
Обновлено в 07:08
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Александр Емельяненко получил контракт от Bare Knuckle FC

Российский боец Александр Емельяненко получил контракт от лиги кулачных боев Bare Knuckle FC.
Обновлено в 06:29
Общество

Амурский губернатор призвал подтопленцев бросать курить

В ответ губернатор региона Василий Орлов призвал сначала обеспечивать людей самым необходимым и не допускать перегибов.
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