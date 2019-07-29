Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QiwiКоммерсантъ вчера в 18:47
Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
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Баскетбол
Сергей Карасев: «Швед может играть на позиции разыгрывающего в сборной России»
Защитник сборной России Сергей Карасев считает, что Алексей Швед сможет заменить на позиции разыгрывающего травмированного Дмитрия Хвостова.
Обновлено в 08:28
Авто
Маленькая пятидверка Ford Ka+ осенью распрощается с Европой
Поставки самой маленькой модели Форда, пятидверки Ka+, в Европу из Индии будут официально прекращены в сентябре.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Навального выписали из больницы и отправили в ИВС
Обновлено в 07:40
Политика
Представитель Зеленского прокомментировал планы о приватизации на Украине
Инвесторы оптимистично настроены в отношении Украины после парламентских выборов, "на позитивных ожиданиях" можно провести несколько успешных приватизационных сделок, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Футбол
Marca: Футболист «Барселоны» Малком перейдёт в «Зенит»
Нападающий испанской «Барселоны» Малком подпишет контракт с петербургским футбольным клубом «Зенит».
Обновлено в 08:36
Политика
Медведев призвал ускорить освоение средств на нацпроекты в Крыму
Освоение выделенных из федерального бюджета средств на реализацию нацпроектов в Крыму проходит медленно, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания по реализации национальных проектов на полуострове.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Общество
В Туркменистане начались задержания из-за слухов о смерти президента
В Туркменистане силовики силовики проводят операцию по выявлению лиц, причастных к появлению слухов о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова, сообщают "Хроники Туркменистана".
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Технологии
Найден новый способ кражи денег с банковских карт
Киберпреступники заразили сайты программой-скиммером, нацеленной на кражу платежных данных, и замаскировали их трафик.
Обновлено в 08:18
Политика
В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию
Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал ввести украинские войска в Россию.
Обновлено в 07:37
Наука
В Китае впервые нашли окаменелый след тираннозавра
Ученым впервые удалось обнаружить на территории Китая окаменелый след тираннозавра.
Обновлено в 07:15
Кино
Новый фильм Тарантино побил рекорды по сборам за первый уикенд
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Футбол
Букмекеры обрушили коэффициент на увольнение Кононова из «Спартака»
В минувшую субботу в матче 3-го тура РПЛ «Спартак» на выезде проиграл «Тамбову» со счётом 0:2. В ходе матча болельщики москвичей выражали недовольство работой наставника команды Олега Кононова и призывали его уйти в отставку.
Обновлено в 05:00
Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача
Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Саратове полицейские изъяли ребенка из дома, где держали 25 собак
В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Более 30 человек пострадали в ДТП с автобусом в Черногории
В Черногории пассажирский автобус попал в ДТП с легковым автомобилем и сорвался с трассы.
Обновлено в 08:22
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов
"Помимо подготовки боевиков американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье", - заявил он.
Обновлено в 07:14
Наука
Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино
Ранее в журнале Science высказывались предположения, что выброс рутения может быть связан с процессом производства радиоактивного источника на базе церия-144 (период полураспада 285 дней) для итальянского нейтринного эксперимента «Борексино» (читайте об этом эксперименте в материале «Лаборатория под горой»).
Обновлено в 03:45
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Автоспорт
Высший пилотаж. Даниил Квят поднялся на подиум Гран-при Германии
Перед текущим сезоном Квят вернулся в "Торо Россо", в нынешнем чемпионате он, помимо третьего места в Германии, пять раз финишировал в очковой зоне, лучшим результатом было седьмое место на Гран-при Монако.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
Суд отпустил из тюрьмы еще одну фигурантку дела Захарченко
Суд решил изменить судебное решение. "Считать приговор отбытым, отпустить Марчукову в зале суд", - говорится в решении суда.
Обновлено в 08:30