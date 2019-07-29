Экономика

В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWIРБК вчера в 17:01

Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.
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Назад к серой зоне. К чему приведет запрет анонимного пополнения электронных кошельков

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