Экономика

В России запретят анонимные электронные платежиГазета.Ru 03:05

В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе одобрил 26 июля Совет Федерации, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Анатолий Аксаков
Поправки внесены по просьбе Росфинмониторинга, поскольку до сих пор электронные кошельки могли использоваться для финансирования наркоторговли или терроризма.
— Анатолий Аксаков, российский политикТатар-информ 10:46

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