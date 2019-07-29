Экономика
В России запретят анонимные электронные платежиГазета.Ru 03:05
В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе одобрил 26 июля Совет Федерации, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Поправки внесены по просьбе Росфинмониторинга, поскольку до сих пор электронные кошельки могли использоваться для финансирования наркоторговли или терроризма.
— Анатолий Аксаков, российский политикТатар-информ 10:46
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 19:42, Вашингтон
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